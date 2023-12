Grci opet divljaju: Igrači se gušili i bježali s terena, utakmica naglo prekinuta

Poznato je da na utakmicama grčkih klubova ne nedostaje ekscesa. To pamtimo i zbog ovoljetnog slučaja s neredima prije nego su se u kvalifikacijama za Ligu prvaka trebali sresti AEK i Dinamo, po dolasku navijača zagrebačkih Plavih u Atenu, tada sa smrtnim posljedicama za AEK-ovog navijača Michalisa Katsourisa nakon što je izbio sukob, a nova drama dogodila se ovog vikenda.

U grčkom prvenstvu igrali su Volos i Olympiakos, a izbili su neredi na tribinama zbog kojih je utakmica morala biti prekinuta prije predviđenog kraja. Zbog zastoja za vrijeme susreta, trebalo se igrati 15 minuta sudačke nadoknade, no igrači su prema svlačionicama krenuli prije toga zbog eskalacije nereda.

Bio je upotrijebljen i suzavac, zbog toga su se igrači gušili dok su izlazili s terena, kako pokazuje snimka odlaska prema tunelu.

Crazy scenes in Greece – Riots cause match abandonment with 8 minutes remaining in stoppage time #Olympiacos #Volos pic.twitter.com/VbCpUa82AB

Prije nego je došlo do bježanja igrača s terena, susret je bio obilježen nepriznatim golom Olympiakosa zbog spornog dosuđenog zaleđa.

Susret je na koncu završen s 2:2, a u njemu su bila i dva isključenja, po jedno na svakoj strani.

Gosti iz Pireja su već u 18. minuti ostali bez Panagiotisa Retsosa, koji je dobio crveni karton, a u momčadi Volosa je u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog dijela drugi žuti zaradio Georgios Mygas,

This just happened in Greece at Volos vs Olympiacos.

Clear Olympiacos goal overruled for offside.

And Premier League clubs thought THEY hate VAR… 🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/wiIRK6KeYL

— Konstantinos (Kostas) Lianos (@LianosKostas) December 3, 2023