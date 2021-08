GRADONAČELNIK ZAGREBA NAPOKON PROGOVORIO O STADIONU: ‘Mora doći do transparentnijeg poslovanja’

Autor: F.F

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević nakon duljeg vremena oglasio se o maksimirskom stadionu, problemu koji već godinama muči hrvatskog prvaka.

Stadion ne izgleda dobro, a nakon potresa je zatvorena i istočna tribina zbog loše statike. Usprkos lošoj situaciji, HNS je dao dozvolu, točnije licencu stadionu za igranje domaćih i europskih utakmica.

Dinamo od Grada Zagreba traži koncesiju na zemljište gdje se sada nalazi stadion. Novi bi pak djelomično financirali samo, a djelomično s investitorima.

Vizija novog stadiona

Dinamo je u travnju objavio viziju novog stadiona: primao bi 34 tisuća gledatelja te bi koštao otpilike 60 milijuna eura. Novi gradonačelnik Zagreba prilikom preuzimanja dužnosti prvo čovjeka grada poručio je da traži transparentnije posovanje Dinama, ako žele pomoć oko stadiona.

Danas je na konferenciji za novinare poručio:

“Nema puno toga novog. Nismo još sjeli s Upravom Dinama, a jasno smo rekli da mora doći do transparentnijeg poslovanja. Ako dođe do promjena, Grad je spreman dati gradsku imovinu kako bi se srušio sadašnji, a izgradio novi stadion. Gledamo kakvi su modeli suradnje klubova koji su udruga građana i Grada. Problem je to koji traje 20 godina, ne može se to riješiti u nekoliko mjeseci.”