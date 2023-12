Gradnja stadiona u Zagrebu nije ni počela, a već su krenuli problemi

Prije negdje mjesec dana javnost su zapljusnula obećanja novih stadiona, koji će se graditi diljem Hrvatske pa je tako navljen stadion u Splitu, Rijeci, Koprivnici i naravno Zagrebu.

Ponukani desetljećima praznih obećanja bili smo dosta skeptični prema velikim najavama i nažalost pokazalo se kako smo bili u pravu, jer već su obećanja za zagrebačke stadione na prvom koraku pala u vodu.

Za stadione u Zagrebu, Kranjčevićeva i Maksimir sve je bilo dogovoreno, Vlada, Crkva i Grad riješili su dileme oko zemljišta, a cijeli proces trebao je započeti prvo gradnjom novog stadiona u Kranjčevićevoj, da bi se zatim pristupilo maksimirskom ruglu.

Odmah zapelo

Po najavama gradnja u Kranjčevićevoj trebala je krenuti pod kraj tekuće 2023. godine, projekt je gotov, ali još se nije zamijetila niti jedna lopata ili neki građevinski stroj na bivšem stadionu NK Zagreba.

Naravno kao i sve u Lijepoj našoj, negdje je zapelo, a problem je oko toga da je idejni projekt rekonstrukcije stadiona, izradio je zagrebački Arhitektonski fakultet, ali je gradska uprava morala raspisati i javni natječaj za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije stadiona.

“Potrebno je predvidjeti sve strojarske i elektro radove koji proizlaze iz radova rekonstrukcije stadiona, kao i ostale radove koje je potrebno izvesti, dok je projektnu dokumentaciju potrebno izraditi u skladu s Idejnim projektom rekonstrukcije stadiona”, navodi se u natječaju za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj koji je zagrebačka gradska uprava raspisala sredinom kolovoza ove godine, izdvojivši za narudžbu projekta 400 tisuća eura.

2. Kranjceviceva – novi stadion?

Radovi navodno pocinju u drugoj polovici sljedece godine, za cca. godinu dana, a evo i link – https://t.co/eLrKIryuCk. Imat ce cca 12 000 gledatelja, a njegova obnova je preduvjet za novi #maksimir

Dolje na slikama mozete vidjeti before and after pic.twitter.com/gVD9Snu4wL

— Luka Bumbak (@BumbakLuka) March 20, 2023