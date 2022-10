GRADE MOMČAD OKO HRVATA I SRBINA: Naziru se bolji dani za često osporavanog Vatrenog

Jedan od igrača koji su uvijek pod povećalom javnosti je miljenik Zlatka Dalića, koji je Nikolu Vlašića zvao pod reprezentativni stijeg i onda kada mu nije išlo najbolje u Engleskoj, a posudba u Torino kod Jurića pokazao se kao odličan potez za klub i igrača.

Niksi je u Torinu ponovno počeo pružati partije kakve se od njega očekuju, a ove sezone je u 12 utakmica u Serie A postigao tri pogotka uz jednu asistenciju, što je zadovoljilo Talijane.

Tako su opet počele kružiti vijesti kako će Torino na kraju sezone otkupiti ugovor Vatrenog, a cijena bi trebala biti negdje 15 milijuna eura, što je u pola manje nego što je ljetos za Vlašića tražio West Ham.

Nova momčad

Uz našeg Vlašića još jedan igrač s posudbe zagrijao je navijače i struku Torina, a radi se isto o igraču na posudbi, ali iz Marseillea Nemanji Radonjiću, koji će na ljeto preseliti za stalno u Torino.

Ono što žele napraviti Talijani je početi graditi novu momčad, čiji bi nukleus bili Srbin i Hrvat, Radonjić i Vlašić pod palicom Ivana Jurića.

Nemanja Radonjic on his future: "Torino trusts me for present and future". He will leave OM as buy option clause is mandatory for June 2023, around €2m plus add-ons. 🇷🇸 #OM

Torino also hope to keep Nikola Vlašić from West Ham as he's key player fo… pic.twitter.com/BJVimsiHCa

— BlogPerezy (@BlogPerezy) October 28, 2022