Govorili su da je bio najveći Dinamov transfer: Zvijezda Modrih promašivala i nemoguće, a jednu legendu pamti

“Eh moj Škoro, to si zabit’ moro”! U mikrofon je klicao legendarni radijski reporter Ivo Tomić kada bi spominjao tog igrača koji je igrao u Dinamu, u kojeg je prešao iz sarajevskog Željezničara.

Prigodom dolaska iz Željezničara u Dinamo tvrdilo se da je Haris Škoro u tom trenutku bio najveći transfer u povijesti jugoslavenskog nogometa, jer je dotičnog igrača željela i Crvena zvezda. U Dinamu je ostao samo godinu dana, nije pokazao nešto naročito.

Plavi dres je nosio jednu sezonu te je u 29 službenih utakmica postigao 14 golova, što mu je omogućilo transfer u Torino iduće sezone. Kasnije je igrao i za Zurich i Baden. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 15 nastupa i postigao četiri pogotka između 1985. i 1989. godine.

Rođen je Vogošći 2. rujna 1962. godine. Igračku karijeru započinje u momčadi UNIS-a iz istoimenog gradića, a od 1979. godine igrao je u sarajevskom Željezničaru. Za prvu momčad Željezničara debitira 1982. godine.

Nogometni sladokusci voljeli su njegovu igru jer je bio brz i znao je s loptom. Izvan terena bio je duhoviti šarmer. Igrao je u generaciji Željezničara koja je 1984. godine tragično ispala protiv Videotona u polufinalu Kupa UEFA.

U Dinamo je stigao kao već formiran nogometaš, može se reći na vrhuncu karijere, 1987. godine. Po dolasku u Maksimir osjetio je što znači popularnost i igranje u velikom klubu.

Govorio je:

“U Želji smo bili raja, bilo je svega. Ne spava se pred utakmicu, cijelu noć frka, izlasci, ovo — ono, a poslije toga igramo polufinale Kupa UEFA. I mi sutra pobijedimo. Dinamo je mnogo bolje organiziran. Spavaš u boljim hotelima, letiš avionima, osjećaš publiku. Ta godina u Zagrebu bila mi je jako dobra”.

Njegov dolazak u Dinamo pripada kategoriji najzvučnijih transfera u povijesti maksimirskoga kluba. Došao je na nagovor Ćire Blaževića.

U ljeto 1988. godine odlazi iz Dinama u talijanski Torino. Tamo igra do 1991. godine. Poslije tri godine provedene na Apeninskom poluotoku odlazi u Švicarsku i igra za klubove: Zuerich i Baden. Bio je neprimjetan…

Najveći dojam tijekom karijere ostavilo je na njega igranje od 1988. do 1991. godine u Italiji, državi za koju se može reći da je u nogometnom smislu vrh svijeta. Igrao je sa sjajnim igračima odlične momčadi Torina: Marcegianiom, Muzzijem, Pollicanom, Romanom, Craverom i drugima. O tome je govorio:

“Te tri godine su mu bile nezaboravne. Igrao sam protiv Gullita, Baggia, Van Bastena i slavnog Maradone. On onako malen istrči u Napulju i cijeli stadion pjeva samo njemu. Kad je bio u formi, izgledalo je kao da igra pola ekipe. Više. Bio je nogometno čudo. Nitko ne može sve sam, ali on je vrijedio za pola momčadi”.

O Maradoni je još pričao:

“On je s 27-28 godina pružao takve partije i davao golove kakve nitko nije. Igram protiv njega i gledam, znao sam stajati minutu netremice, promatram ga i ne vjerujem svojim očima. I ja i suigrači, tako da bi trener poludio. Kad bi podvikao trgli bi se, ali Maradona bi nas već uništio”.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je od 1985. do 1989. godine 15 utakmica i postigao četiri zgoditka — devet kao nogometaš Željezničara, četii Dinama, dva Torina. Debitirao je u Beogradu 28. rujna 1985. u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. DR Njemačka je pobijedila Jugoslaviju 2:1. Od dresa reprezentacije oprostio se u Londonu 13. prosinca 1989. godine u prijateljskoj utakmici s Engleskom koja je pobijedila Jugoslaviju 2:1.

