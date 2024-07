Gotovo je za hajdukovca kojeg je poznati komentator napao zbog ‘svinjarije’

Autor: Ivor Krapac

Hajduk se na nogometnom tržištu trenutno bavi potragom za pojačanjima, u fokusu je Ivan Rakitić, a dok se radi na zvučnom poslu, potvrđen je odlazak igrača za kojeg na Poljudu više nema mjesta. Hajduk je objavio sporazumni prekid suradnje s Ferrom, 27-godišnjim portugalskim stoperom, koji je preklani bio na Poljudu na posudbi iz Benfice, a lani u veljači je iz Benfice ostvaren i transfer među splitske Bijele uz odštetu od 550 tisuća eura.

Ferro karijeru nastavlja u svojoj domovini. Njegova nova postaja je portugalski prvoligaš Estrela Amadora, dok u Hajduku ostaju ubilježena njegova 32 nastupa u službenim utakmicama, s po dva gola i asistencije za splitske Bijele. U svojem prvom boravku Hajduku igrao je češće, ali broj minuta na terenu bio je u padu nakon što je iz Benfice bio transferiran.

U prošloj sezoni ga je tijekom zime s terena udaljila ozljeda koljena, nakon toga uglavnom nije igrao, no od portugalskog stopera se i iz njegova drugog boravka u Hajduku pamti da je ostavio trag, ali bilo je to zbog njegovih riječi kojima je lani u proljeće komentirao dolazak mlade momčadi splitskih Bijelih na završni turnir Lige prvaka mladih.

Izjava odjeknula

Tada je odjeknula izjava kojom je Ferro omalovažio uspjeh mladih hajdukovaca, tražeći od njih da naprave još više u natjecanju koje su u toj sezoni završili porazom od nizozemskog AZ-a u finalu, s visokih 5:0 u korist mlade momčadi kluba iz Alkmaara. Hajduk je unatoč tom porazu u finalu napravio puno, no nakon dolaska na završni turnir, Ferro je pričao da se mora ciljati još više od tog plasmana na ‘Final Four’.

“Na nama i trenerima je da razgovaramo s mladim dečkima da bismo im pomogli. Naravno da su uzbuđeni i to je potpuno normalno, trebaju slaviti, ali istovremeno imaju još dvije utakmice da postanu prvaci i to im moramo objasniti”, rekao je portugalski stoper u razgovoru za klupsku televiziju Hajduka.

“U redu, došli su do polufinala, ali još ništa nisu osvojili”, dodao je Ferro, spominjući i da je sretan zbog proboja mladih hajdukovaca i da trebaju uživati dok se pripremaju za završni turnir. Ipak, njegova izjava da treba više od plasmana na završni turnir izazvala je reakcije.

Žestoki istup Ede Pezzija

Osobito žestok je tada bio Edo Pezzi, dugogodišnji novinar i radijski komentator, koji je iz svojeg Splita imao oštru reakciju kao komentator Studija 4 na HTV 4. Pezzi u svojem istupu nije štedio portugalskog stopera. “Ja sam svašta doživio u svojem životu. Ali ovakvu svinjariju nisam”, započeo je svoju reakciju.

“Mene je nazvao jedan Andrija, veliki navijač Hajduka iz Osijeka. Rekao mi je, kad ćeš u emisiju, molim te kaži da je ovo sramota. Ovo nije sramota, ovo je više od toga. Da sam ja predsjednik Hajduka ili sportski direktor, on bi momentalno dobio otkaz. Ne može se jedan prvotimac Hajduka koji igra, ne znam ni sam zašto jer nije nikakav kvalitet, to sam rekao prvi kada je došao. Ne može obezvrijediti uspjeh juniora. Napisao je – objasnit ćemo juniorima da još ništa nisu osvojili”, nastavio je Pezzi.









“Pa što hoće taj momak? Što je on osvojio? Igrao je u Hajduku, pa su ga potjerali, pa je otišao u Nizozemsku, igrao tamo u nekoj srednjoj, nikakvoj momčadi, pa su ga tamo najurili pa ga je Hajduk uhljebio ovdje. Umjesto da bodri, da juniori budu ponos, on kao da je ljubomoran na tu djecu. To je neshvatljivo. To je ono što se potpuno uklapa u onu moju priču i tezu s kojom ću umrijeti jednoga dana, a to je da Hajduk bez svojih igrača nije Hajduk”, zaključio je Edo Pezzi u tom svojem istupu.