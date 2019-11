GOTOVO JE! NIKO KOVAČ DOBIO OTKAZ

Iako je iz Bayerna došla vijest da je Niko Kovač dobio još tjedan dana da popravi rezultat i igru momčadi koju vodi – uslijedila je u nedjelju navečer senzacionalna vijest. Istina je, Bayern je otkazao suradnju s hrvatskim trenerom! Da, Niko Kovač je dobio otkaz.

O tome je prvi izvijestio list “Bild”. Karl-Heinz Rummenigge potvrdio je u službenom priopćenju za javnost istinitost te odluke:

„Učinak naše momladi posljednjih tjedana i rezultati pokazali su nam da je potrebno djelovati. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić i ja u nedjelju smo s Nikom na tom temelju imali otvoren i ozbiljan razgovor. Došli smo do spoznaje da Niko više ne može biti trener. Svi žalimo zbog tog razvoja situacije. Želio bih zahvaliti Niku Kovaču u ime Bayerna na njegovom rad, posebno za trijumfe u prošloj sezoni„.

Sad će pomoćni trener Hansi Flick biti zadužen za momčad Bayerna, pripremajući se za važne utakmice Lige prvaka protiv Olympiakosa iz Pireja u srijedu i protiv Borussije Dortmund sljedeće subote, rečeno je u priopćenju Bayerna.

A što veli Niko Kovač?





“Mislim da je to trenutno prava odluka za klub. Rezultati, ali i način na koji smo posljednji put igrali, natjerali su me da dođem do te odluke. Moj brat Robert i ja zahvaljujemo Bayernu na posljednjih godinu i pol. Za to vrijeme naša je momčad osvojila prvenstvo, DFB kup i Superkup. Bilo je dobro vrijeme. Želim klubu i momčadi sve najbolje. “

Kovač je preuzeo trenersko mjesto u Bayernu u ljeto 2018. godine. Bivši profesionalac iz Bayerna došao je kao pobjednik kupa iz Eintrachta iz Frankfurta u München. Prvi mjeseci bili su teški bivšem hrvatskom internacionalcu i treneru. Još u prvoj jeseni kao trener Bayerna morao se bojati za svoj posao.

Nekoliko puta bio je pred otkazom, ali je uprava Bayerna uvijek stala iza njega,