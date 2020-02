GOSPODAR PEHARA: Luka Modrić kao zapovjednik u igri prijestolja!

Madridski Real posljednji put je osvojio La Ligu u sezoni 2016./2017., što je ujedno jedini put da je Madrid osvojio domaće prvenstvo od kada je u klubu Luka Modrić.

S druge strane Luka je s Realom osvajao Ligu prvaka nevjerojatna četiri(4) puta puta, od toga tri puta za redom, te sada u vitrina ukupno baštini trinaest (13) “ušastih pehara”, čak 8 više od svog vječnog rivala iz Katalonije, te šest (6) više od drugog na listi osvajača najprestižnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja – Milana.

To znači da se u španjolskoj prijestolnici mijenjaju i prioriteti po pitanju ovosezonskih ciljeva. Mada Barcelona još od početka sezone djeluje grogirano, u prvenstvu se vodi mrtva utrka. Real nakon 23. kola predvodi kolonu prvoligaških klubova s tri boda više od drugoplasirane Barcelone, a derbi s Barcelonom se igra u Madridu 1.3.2020. s početkom u 21 sat.

Madriđane do El Clásica još očekuje utakmica protiv Celte iz Viga na domaćem terenu, Barcelona u istom kolu dočekuje Getafe, a potom Real u gostima igra s Getafeom a Barca dočekuje Eibar.

Ukoliko Kraljevi iz Madrida u predstojeća dva kola zadrže bodovnu prednost, u 26. kolu će protiv desetkovane i demoralizirane Barcelone imati priliku pobjeći na lako moguće ključnih 6 bodova prednosti.

Osim što su na Nou Campu narušeni međuljudski odnosi, kako horizontalno tako i vertikalno, vrh kluba je vodio lošu politiku zbog koje su sada u situaciji da na polovica prvenstva u momčadi nemaju zamjenu za Urugvajca Suareza koji je izvan stroja zbog operacije meniskusa desnog koljena, a klub je upravo ostao i bez Dembelea koji je “zaradio” rupturu mišića hamstringsa.

Kataloncima se po tko zna koji put preostaje osloniti na messijanski šešir čarobnjaka iz Rosaria. Zečevi iz njegovog klobuka već su poprilično nagrizli poštapalicu “nitko nije veći od kluba” – koja će definitivno pasti u Balearske vode ukoliko Barcelona i ove sezone dođe do naslova u domaćem prvenstvu.

Shvaćaju Španjolci da je na valu političkih nemira povezanih s ambicijama Katalonije da raskrsti sa Španjolskom neodvojiv primat u domaćem prvenstvu, stoga je s vrha pijedestala svevideće oko prebacilo svoj pogled s Europe na vlastito dvorište, kako se peharova družina ne bi još jednom ovjenčala titulom najboljeg kluba u Kraljevini Španjolskoj.

Predvođena neporočnim Argentincem Barcelona je od sezone 2004./05. na ovamo osvajala La Ligu čak devet puta (9), Real četiri (4) a Atletico Madrid jedan put. Dominacija Blaugrane je neporeciva. Na tom je putovanju Lionel Messi postao prvi igrač u povijesti kluba koji je osvojio naslov prvaka Španjolske deset (10) puta. Na povijesnoj skali ispred njega je samo ikona Real Madrida Francisco Gento López koji je igrao s velikanom, rođenim Argentincem a kasnije reprezentativcem Španjolske Alfredom di Stefanom. Danas 86 – godišnji stanar nogometne kuće slavnih broji dvanaest (12) osvojenih prvenstava do kojih je došao igrajući osamnaest sezona za Madrid, od 1953. do 1971. Zanimljivo da su u Gentovoj generaciji svi bili Španjolci, osim di Stefana koji se zahvaljujući državljanstvu “prošvercao”.

Bez obzira dali ga doživljavali kao Argentinca ili Španjolca njegov doprinos Kraljevima je egzaktan. Od 1953. do 1964. koliko je igrao za Real, di Stefano je u 282 utakmice postigao 216 pogotka, Genot je bio nešto skromniji i bilježi 428 utakmice za Kraljeve i 128 pogotka.

Svoj obol najsnažnijem Realu u povijesti dao je i Mađar Ferenc Puškaš koji je od 1958. do 1966. postigao 156 pogotka u 180 utakmice. Kakva je to momčad bila.



Paco Gento becomes newest member of FIFA’s Hall of Fame.

It’s a place that aims to distinguish players, coaches and managers who have left their mark on the football.

Paco Gento played 18 seasons at Real Madrid, won 12 leagues and six European Cups. pic.twitter.com/7gnsL1K51q

— Madridista (@iamAbdullah342) November 8, 2017