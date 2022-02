GOLIJADA NA RUJEVICI: Rijeka nastavlja utrku za vodećima

Autor: G.I.Š.

Prvi susret dana odigrali su na Rujevici Rijeka i Šibenik, a domaćin je slavio s ugodnih 4:2 i tako nastavio utrku za Dinamo, Osijekom i Hajdukom.

Za Rijeku sve je počelo vrlo dobro kada je u 16 minuti Selahi strašnim udarcem s 20-ak metara proparao mrežu gostiju i doveo domaćine na 1:0. za novo slavlje Rijeka nije dugo čekala, kada je u 22 minuti Bačelić Grgić zabio za 2:0, ali nakon osmominutne provjere VAR-a gol je poništen zbog zaleđa.

No Rijeka je poduplala prednost u 34 minuti, kada je Vučkić lijepim golom glavom matirao nemoćnog Rogića za 2:0 i rezultat poluvremena.

Raspucano drugo poluvrijeme

Rijeka je i drugo poluvrijeme počela napadački i nakon par propuštenih prilika na 3:0 povisio je Ampem u 62 minuti. Šibenik se tada potpuno raspao pa je u 70 minuti već 4:0 za domaćina kada je Vučkić zabio svoj drugi gol.

No nakon 4:0 Rijeka de opustila pa je prvo na 4:1 smanjio Ćurić, da bi u 84 minuti na 4:2 smanjio Attys, no to je bilo sve što smo vidjeli od Šibenika na ovoj utakmici.

Rijeka sada ima 46 bodova i četvrta je na ljestvici, dok je Šibenik osmi s 23 boda u 24. kola 1 HNL-a.