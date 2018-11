GOLEMO PRIZNANJE ZA PERIŠIĆA: Zasjeo na sam vrh laskavog popisa

Nogomet se tijekom godina prilično promijenio, a umjesto krute igre na isključivo jednoj poziciji, sve češće se igrače rotira po travnjaku i treneri sve više traže nogometaše koji mogu odgovoriti na taj izazov i biti svestrani koliko god ekipi treba.

Svestranost, ipak, nije samo mogućnost igranja na različitim pozicijama, već i igranje s obje noge, što samo po sebi donosi i mogućnost igranja na obje strane terena. Zaintrigiralo je to nogometnog analitičara Laurieja Shawa, koji je izvukao zanimljive podatke o broju udaraca nogometaša s drugom, slabijom nogom u elitnim europskim ligama. Na samom vrhu njegovog popisa našao se Hrvat, Ivan Perišić.

My last post looked at the two-footedness of attacking players in the #EPL. Here is a list of the most two-footed forwards currently playing in Europe’s top leagues, based on the proportion of shots taken with their ‘weaker’ foot.

Shot maps are here: https://t.co/8hw6oh1K42 pic.twitter.com/kmb32gPSB0

— EightyFivePoints (@EightyFivePoint) 29 October 2018