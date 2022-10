GODINU I POL NIJE S VATRENIMA: Rebić se vratio u Hrvatsku, ovo pitanje nije mogao izbjeći…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Od ljeta prošle godine i nastupa na Euru nakon kojeg se dogodila ‘eksplozija’ ružnih napada na njegovom profilu na Instagramu, u epizodi koja se ne zaboravlja, Ante Rebić više nije hrvatski reprezentativac, a hoće li ikad u budućnosti to ponovno biti – ne zna se.

S 29 godina, koliko je napunio u rujnu, Rebić je još uvijek dovoljno mlad za povratak, no za sada, nije u planovima Zlatka Dalića, a upravo reprezentacija bila je jedna od tema o kojoj je bio zamoljen da nešto kaže – nakon što se kao igrač Milana vratio u Hrvatsku za utakmicu protiv Dinama u Ligi prvaka, sutra navečer na Maksimiru.

'Pričamo o Milanu, ne?', bio je odgovor 29-godišnjeg 'zaleđenog' Vatrenog, koji nije htio pričati o svojem sadašnjem pogledu na reprezentaciju. Ipak, dotaknuo se nečeg iz prošlosti, za vrijeme izborničkog mandata Ante Čačića.





‘Pričamo o Milanu’

‘Pričamo o Milanu, ne?’, bio je odgovor 29-godišnjeg ‘zaleđenog’ Vatrenog, koji nije htio pričati o svojem sadašnjem pogledu na reprezentaciju. Ipak, dotaknuo se nečeg iz prošlosti, za vrijeme izborničkog mandata Ante Čačića.

‘Nisam bio na nivou reprezentacije’

Čačić je na klupi Hrvatske bio od 2015. do ’17., prije nego je počeo mandat Zlatka Dalića, a sadašnji trener Dinama u to vrijeme nije računao na Rebića. Milanov hrvatski krilni igrač u tome ne vidi ništa čudno, a nema ni posebnog motiva jer je došao na susret s Čačićevom momčadi.

‘Tada je on bio izbornik, no ja onda nisam bio na nivou reprezentacije pa je logično da me nije ni zvao. Danas je to totalno drugačija priča, koncentriram se na Milan i nadam se da ćemo kući odnijeti tri boda’, opisao je 29-godišnji ‘zaleđeni’ Vatreni.

‘Dosta mojih prijatelja je u Dinamu’

U klupskoj karijeri koja ga je ovog tjedna dovela u Zagreb, Rebić se veseli da će ići na momčad s kojom se u hrvatskim prvoligaškim vodama ranije u karijeri susretao kao igrač RNK Splita. U inozemstvu je već dugo, otkako je u kolovozu 2013. prešao iz splitskog kluba u Fiorentinu, a susret sa zagrebačkim Plavima mu, kako je opisao, motivacijski nije posebna stvar – s obzirom na to nije igrao u dresu Dinama.

‘Igrao sam samo protiv njih, ali evo, drago mi je da smo došli u Hrvatsku i da ću igrati protiv dosta mojih prijatelja koji su u Dinamu’, rekao je Rebić najavljujući utakmicu u kojoj se nada prilici na terenu u gostujućem dresu.

Pitali su ga i o maksimirskoj ruševini.









‘Što se tiče stadiona, sve znate. Suvišno je trošiti riječi’, rekao je 29-godišnji Hrvat u dresu Milana dotičući se bolne teme.