GLUHONIJEMI NAPADAČ STIGAO I DO JUGO DRESA! Pokrali mu novac iz banke, srpski pobunjenici mu spalili kuću, a to nije sve…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dosad je najveća utakmica, najveća pobjeda Rijeke bila ona iz 24. listopada 1984. godine, kada je na Kantridi pao čuveni madridski Real u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa Uefa.

Nažalost, kad se sjetimo te priče s madridskim Realom teško se othrvati navijaču Rijeke bijesu i nelagodi. Jest, Rijeka jest na svom terenu slomila Real s 3-1, no u uzvratu se dogodila najveća lopovska pljačka u povijesti nogometa… To morate pročitati, napose vi koji to ne znate.

Ajmo od početka. Rijeka je u prvoj utakmici doslovce razvalila madridski Real koji je bio sretan da nije primioo nekih sedam-osam pogodaka u svoju mreću. Večer je prekrasnim pogotkom s 15-ak metara otvorio Adriano Fegic u 30. minuti.

Zlatna večer

Deset minuta kasnije Srećko Juričić, uputio je s otprilike sredine igrališta svijeću prema gostujućem kaznenom prostoru. Danko Matrljan oslobodio se pratnje legendarnog njemačkog stopera Urlicha Stielikea, primio loptu prsima, a onda udarcem desnicom iz okreta poslao loptu u gornji lijevi kut španjolskog vratara Miguela Angela koji se uzalud ispružio.

Ako to nije bilo dovoljno, točku na “i” stavio je Fegic u 58. minuti sjajnim pogotkom iz daljine koji je prošao kroz ruke vratara Reala. Bila je to večer nakon koje je bilo odmah jasno da će biti upisana zlatnim slovima u povijest riječkog nogometa. Ne samo zbog sjajnog uspjeha na travnjaku, već i nevjerojatne simbioze više od dvadeset tisuća navijača koji su riječke nogometaše nosili na krilima sjajnog navijanja.

Španjolska momčad na kraju je u završnici smanjila na 1-3, a u uzvratu je prošla dalje slavivši 3-0 u utakmici u kojoj su isključena čak tri nogometaša Rijeke! Rijeka nije prošla dalje, ali večer na Kantridi 24. listopada 1984. ostala je zauvijek upisana zlatnim slovima u klupsku povijest.

Za Rijeku su igrali: Mauro Ravnich, Nebojša Malbaša, Boris Tičić, Srećko Juričić, Miloš Hrstić, Borče Sredojević, Nenad Gračan, Adriano Fegic, Dragan Stevanović, Danko Matrljan, Damir Desnica, a u igru su još ušli Davor Radmanović i Nikica Milenković.









Što se sve dogodilo u uzvratu? Rijeka je bila razvaljena od suca, Belgijanca Shoetersa. Koji je toliko natezao za Real da ga je poslije te utakmice Uefa – doživotno suspendirala. Nikad prije ni poslije Uefa nije suspendirala jednog suca doživotno.

Bila je to mlaka i mala utjeha za Riječane koji su poraženi s 3-0, i to tako da su im isključena čak tri nogometaša (Milenković, Tičić i Desnica), a samo zamislite da je crveni karton dobio gluhonijemi napadač Rijeke Damir Desnica zbog, vjerovali ili ne, prigovora. Mnogi navijači Reala su sutradan po novinama davali izjave da je i njima kao gorljivim pristalicama madridskog kluba bilo neugodno.

A spomenuti Damir Desnica legenda je Rijeke i hrvatskog nogometa. Unatoč hendikepu s kojim se rodio, bio je, rekosmo, gluhonijem. No, to ga nije spriječilo da igra nogomet najviše svjetske razine, dosegao je i jugoslavensku reprezentaciju, a Rijeku je nosio u njenim davnim najvećim danima, u osvajanju dva kupa bivše države!









Damir Desnica, rođen u Obrovcu, osnovnu školu za gluhonijemu djecu polazio je u Zagrebu od 1963. godine a potom upisao se je u srednju školu za gluhonijeme u Rijeci, u koju je došao 1971. godine. Nogometnu karijeru započeo je 1972. godine u riječkome Elektroprimorju, a potom igrao je za riječki Konstruktor. U Rijeci je od 1973. godine u juniorima (u toj generaciji bili su i Srećko Juričić, Zvjezdan Radin, Viarello, Gero Karlović), a igrao je na položaju lijevoga krila.

Za prvu momčad HNK Rijeke zaigrao je 1974. godine, u Prvoj saveznoj ligi, kada je debitirao protiv zeničkoga Čelika. Bio je jedan od ključnih igrača momčadi Rijeke koja je dva puta osvajala Kup maršala Tita, 1978. i 1979. godine, te koja je igrala u četvrtzavršnici Kupa pobjednika kupova, 1980. godine. Igrao je u Rijeci do 1985. godine,. Nevjerojatnih prvih 11 godina u prvoj postavi. To danas ne možete ni zamisliti…

Njegove odlične igre i snalaženje na terenu bile su posebno dobre s obzirom na to što je gluhonijem. Damir je u Rijeci nosio dres s brojem 11, te je zabio 55 pogodaka u 265 utakmica. Između 1981. i 1985. godine Rijeka je igrala s formacijom 4-3-3, te je tada Damir igrao kao napadač. Desnica je, osim za Rijeku, igrao nekoliko sezona za belgijski Kortrijk, te kasnije još po mnogim hrvatskim klubovima…

Za jugoslavensku reprezentaciju nastupio je jednom, 25. listopada 1978. godine u utakmici protiv reprezentacije Rumunjske, u Bukureštu (2-3), te je pritom postigao i svoj jedini pogodak za reprezentaciju.

Bio je sudionikom Olimpijade za gluhonijeme u Švedskoj 1973. godine gdje je osvojio treće mjesto. Bio je i prvak Europe s mladom reprezentacijom Jugoslavije 1978. godine, u generaciji Zajeca, Kranjčara, Klinčarskog, Pižona Petrovića, Šestića… Damir je u finalu i postigao pogodak protiv Istočne Njemačke.

Jedan je od rijetkih nogometaša koji je tijekom svoje karijere za svoj nastup u Sportskim novostima, koje su onda bile neupitan autoritet, dobio ocjenu – 10. Naime, u utakmici europskog Kupa kupova protiv Košica u 3-0 pobjedi Desnica je postigao sva tri zgoditka. Igrao je maestralno, a kada su mu suparnici iz Čehoslovačke htjeli čestitati čudili su se što je šutio! Iako je uslijed gluhonijemosti bio hendikepiran, priznaje da je osjećao teren, igru, po pokretu svih igrača u sekundi je percipirao što se događa i je li što suđeno na drugom dijelu terena. Obzirom da nije čuo, vid mu se savršeno razvio i vjerojatno je bolje od ostalih mogao pratiti kretanje po terenu i razne detalje.

Nakon rata, kada mu je završila karijera vratio se u Hrvatsku. I doživio šok. Sve što je zaradio – izgubio je. Štedio je svoje teško zarađene novce u Ljubljanskoj banci. Novci su jednostavno isparili. Istu sudbinu doživjeli su i tisuće ne samo hrvatskih štediša. Čak 16 godina profesionalne karijere otišlo je u dim.

Potom se morao reaktivirati, igrao je još u Zadru, Klanim, Halubjanu, Pazinki, Orijentu, Lulčkom radniku. S bolom jer su mu srpski pobunjenici u Obrovcu spalili rodnu kuću. Moralo se preživjeti!

Da bi vam dočarali kakav je to igrač bio spomenimo jednu rečenicu pokojnog i najboljeg našeg sportskog radijskog komentatora svih vremena, Ive tomića:

„Damir Desnica je jedini igrač na svijetu koji može uputiti centarđut u kazneni prostor i potom stići na njega i zabiti gol”.