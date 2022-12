GLAVNI KUHAR VATRENIH OTKRIO RECEPT ZA BRONCU: “Tu jedemo i junk food, to je ono sve što nam padne napamet’

Iza svakog uspješnog tima stoji još jedan uspješan tim koji brine za njih. Ista stvar je s Vatrenima. Osim tzv. “mame” reprezentacije, Ive Olivari koja sve kontrolira tu su i ostali ovi iza sjene.

Jedan od njih je chef tj. glavni kuhar Vatrenih. Tomica Đukić otkrio je za Novu TV što se sve jelo i kada se što jelo kod Vatrenih u Dohi na putu za broncu.

Sve namirnice za naše nogometaše moraju biti svježe, a kvaliteta neupitna. Sve su to uglavnom sportski meniji u dogovoru s doktorskom ekipom koji dobiju sve na uvid. A namjernice su: tjestenina, rižoto, dva mesa, bijelo, crveno, obavezno riba svaki dan na izboru, dosta voća, povrća, salata, malo kod deserta smo kratki uglavnom pite, štrudlice, i keksići.





Cheat day je obavezan

”Cheat day obavezan! Pogotovo poslije utakmice! Tu jedemo junk food, to je ono, burgeri, pomfriti, neke tempure, lignje, svašta što nam padne na pamet u tom momentu, to si ispunimo, to je neka mala radost i onda polako stežemo obruč prema utakmici.” priznao je Tomica.

Puno o meniju se pita i doktora Sašu Jankovića: “”Izuzetno su posvećeni pripremi utakmice, prehrani, odmoru, fizičkoj pripremi, ali i individualnom radu. Mislim da sve ovisi o sportašu, vi se možete brinuti koliko god želite o njemu, ali ako on nema volju i želju, onda nema pomoći.”

Za kraj Tomica je ispričao: “To su dragi ljudi koji jednostavno izmame osmijeh na lice svojim komentarima. Ne mogu izdvojit nekog posebnog, Lovren ima neki svoj humor, Brozović svoj, Luka na svoj način, ovaj mladi dio ekipe, ono, ipak je to ja ću reći tik tok generacija i maju svoj đir, ali svi su oni dobra mješavina!”