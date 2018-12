GENIJALNA OBJAVA SLAVNOG NOVINARA KOJU MORATE VIDJETI! Rečenica o Mandži i Ronaldu od 100 milijuna postala hit

Hrvatski napadač Mario Mandžukić srušio je Romu u subotnjem derbiju, zabivši jedini pogodak na utakmici. Drugi dan samo stižu hvalospjevi na račun Hrvata, naslovnice talijanskih medija posvećene su Mariju, trener je oduševljen, navijači također…

Ipak, jedan je novinar objavio vrlo zanimljiv Tweet o Mandžukiću, Juventusu i Ronaldu. Novinar Paolo Bandini, koji surađuje s Guardianom, BBC-jem i ESPN-om napisao je sljedeće.

“Neka je Juventus potrošio stotinu milijuna eura na Ronalda kako bi onemogućio protivnike da pravilno čuvaju Mandžukića. Slatko”, sarkastično je napisao Bandini na Twitteru.

Ispod njegove objave zaredalo se puno komentara, retweetova i više od 500 ‘lajkova’.

Pretty neat that Juventus went out and spent €100m on Ronaldo this summer to distract opponents from defending Mandzukic properly 😉

— Paolo Bandini (@Paolo_Bandini) 22. prosinca 2018.