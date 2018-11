GENERACIJA KOJA JE RAZBILA PROKLETSTVO! Evo zašto ćemo ove dinamovce pamtiti zauvijek!

Nogometaši zagrebačkog Dinama pobjedom protiv Spartaka iz Trnave (3-1) osigurali su ‘europsko proljeće’ prvi put nakon 1970. godine kada su igrali u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova.

“Modri” su u četvrtfinalu igrali protiv Schalkea. Njemački sastav je u prvom susretu 4. ožujka na stadionu Maksimir slavio sa 3-1, a potom u Gelsenkirchenu dva tjedna kasnije sa 1-0 i otad Dinamo čeka ‘proljeće’.

U prvoj utakmici na Maksimiru Schalke je poveo golom Pirknera pred kraj poluvremena. Čerček je uspio izjednačiti nakon sat vremena igre, ali iskusni Nijemci postigli su još dva gola do kraja susreta, a strijelci su bili Klaus Fichtel (69) i Hans-Jürgen Becher (86). U uzvratu je njemački sastav slavio 1-0 golom Klausa Scheera u 90. minuti.

Za plave su, pod vodstvom trenera Ivice Horvata nastupili Zeljko Stinčić, Mladen Ramljak, Rudolf Cvek, Rudolf Belin, Krasnodar Rora, Denijal Pirić, Marijan Novak, Josip Gucmirtl, Marijan Čerček, Filip Blašković i Drago Vabec.

U godinama koje su slijedile Dinamo je 37 puta sudjelovao u nekom od euro kupova odigravši 234 utakmice, no sve do ove sezone nije uspio ‘prezimiti u Europi.

U sezoni 1997/98. Dinamo je bio korak do europskog proljeća, no u osmini finala Kupa UEFA je ispao od Atletico Madrida. Te sezone ‘modri’ su startali u kvalifikacijama Lige prvaka pobijedivši Partizan, no u idućoj rundi nesretno su ispali od Newcastle Uniteda i preselili u Kupu UEFA. U 1. kolu Dinamo je izbacio Grasshopper nakon 4-4 u Zagrebu i 5-0 u Švicarskoj uz tri gola Igora Cvitanovića i dva gola Roberta Prosinečkog. U 2. kolu pao je mađarski MTK, a Dinamo je u osmini finala zaustavio Atletico Madrid. U prvom susretu u Zagrebu bilo je 1-1, nakon što je Edin Mujčin doveo domaći sastav u vodstvo u 2. minuti. Izjednačio je Caminero u 61. minuti, a isti je igrač zabio u uzvratu za Atleticovu pobjedu 1-0.

Korak do drugog dijela natjecanja Dinamo je bio i u sezoni 1998/99. ‘Plavi’ su u zadnjem kolu skupine A na zaleđenom Maksimiru lovili pobjedu protiv Olympiakosa za plasman u četvrtfinale Lige prvaka. Dinamu je trebala pobjeda, no susret je završio 1-1. Joško Jeličić je doveo Dinamo u vodstvo u 35. minuti, a izjednačio je Stelios Giannakopoulos u 64. minuti. Na koncu su Grci izborili četvrtfinale, a Dinamo je dohvatio drugu poziciju skupine, no samo su dvije (od šest) najboljih drugoplasiranih momčadi išle u četvrtfinale. A to su na koncu bili Real Madrid i Manchester United.

Proljeće je bilo nadomak i u sezoni 2010/11. koji je Dinamo započeo u kvalifikacijama Lige prvaka gdje je ispao od Šerifa i preselio u Europsku ligu gdje je izborio natjecanje po skupinama. “Modrima”, koje je tada vodio Vahid Halilhodžić, je u zadnjem kolu trebala pobjeda na Maksimiru protiv PAOK-a, no Grci su slavili 1-0.

EUROPSKI REZULTATI PO SEZONAMA

1969/70. – četvrtfinale Kupa kupova – posljednje Dinamovo euro-proljeće

1970/71. – osmina finala Kupa velesajamskih gradova

1971/72. – 2. kolo Kupa UEFA

1973/74. – 1. kolo Kup kupova

1976/77. – 2. kolo Kupa UEFA

1977/78. – 2. kolo Kupa UEFA

1979/80. – 1. kolo Kupa UEFA

1980/81. – 1. kolo Kupa kupova

1982/83. – 1. kolo Kupa prvaka

1983/84. – 1. kolo Kupa kupova

1988/89. – 2. kolo Kupa UEFA

1989/90. – pretkolo Kupa UEFA

1990/91. – 1. kolo Kupa UEFA

1991/92. – 1. kolo Kupa UEFA

1993/94. – 1. kolo Lige pvaka

1994/95. – 1. kolo Kup Kupova

1996/97. – pretkolo Kupa UEFA

1997/98. – 2. pretkolo Lige prvaka / osmina finala Kupa UEFA

1998/99. – skupina Lige prvaka

1999/2000. – skupina Lige prvaka

2000/01. – 3. pretkolo Lige prvaka / 2. kolo Kupa Uefa

2001/02. – 1. kolo Kupa UEFA

2002/03. – 2. kolo Kupa UEFA

2003/04. – 3. pretkolo Lige prvaka / 2. kolo Kupa UEFA

2004/05. – skupina Kupa UEFA

2006/07. – 3. pretkolo Lige prvaka / 1. kolo Kupa UEFA

2007/08. – 3. pretkolo Lige prvaka / skupina Kupa UEFA

2008/09. – 3. pretkolo Lige prvaka / skupina Kupa UEFA

2009/10. – 3. pretkolo Lige prvaka / skupina Europske lige

2010/11. – 3. pretkolo Lige prvaka / skupina Europske lige

2011/12. – skupina Lige prvaka

2012/13. – skupina Lige prvaka

2013/14. – play-off Lige prvaka / skupina Europske lige

2014/15. – 3. pretkolo Lige prvaka / skupina Europske lige

2015/16. – skupina Lige prvaka

2016/17. – skupina Lige prvaka

2017/18. – play-off Europske lige