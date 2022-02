‘GDJE SI BIO KAD SU NAS BOMBARDIRALI?’ Luka Modrić poslao snažnu poruku, ovo nije očekivao…

Luka Modrić se nakon ruske invazije na Ukrajinu javio objavom na Twitteru u kojoj zaziva da oružje zašuti, prisjećajući se i svojeg odrastanja u vrijeme Domovinskog rata.

U reakcijama na Modrićev ‘tvit’, bilo je i negativnih komentara, s porukom koja bi se mogla opisati sa – zašto nisi stao uz nas? ‘Gdje si bio kada su ratovi trajali u Africi i Aziji? Europska dvoličnost’, bio je jedan od žešćih komentara u reakcijama na objavu hrvatskog reprezentativnog kapetana na Twitteru.

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar

— Luka Modrić (@lukamodric10) February 27, 2022