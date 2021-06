GDJE JE BIO? Luka Modrić propustio trening Hrvatske, a Česi su blizu!

Autor: I.K.

Hrvatska reprezentacija je u poslijepodnevnom terminu u Rovinju nastavila pripreme za drugu utakmicu na ovoljetnom Euru. U petak će protivnik biti Češka, a uoči utakmice koja je tog dana na rasporedu u 18 sati na Hampden Parku u Glasgowu, danas na glavnom dijelu treninga nije bilo Luke Modrića.

Kako donosi Večernji list, hrvatski kapetan je nakon odrađenog zagrijavanja propustio današnju rundu priprema za utakmicu koja bi za Hrvatsku mogla biti ključna za nastavak puta na Euru. Modrić poslije zagrijavanja nije sudjelovao u utakmici dvije momčadi koje je Zlatko Dalić odredio za nastavak treninga.

Ova vijest donosi brigu s obzirom na to da do utakmice protiv Češke nije ostalo puno vremena.

Dvojac se vraća

Među ostalim, boljim vijestima, Dejan Lovren nastavlja raditi po planu nakon što je bio u punom treningu u ponedjeljak, dan nakon poraza od Engleske u Londonu u prvoj utakmici na Euru. Dan kasnije, na teren je došao i Borna Barišić, kojeg u ponedjeljak nije bilo sa suigračima. Kako donosi Slobodna Dalmacija, Barišić je danas odradio samo dio treninga, prije rada s loptom, a potom je nastavio s treningom po posebnom programu.

U slučaju Lovrena, oporavak od ozljede koljena ide dobro, što najavljuje da bi mogao biti spreman za nastup protiv Češke. Barišićev povratak na teren najavljuje da bi i on mogao biti u konkurenciji za tu utakmicu, ali tek treba vidjeti hoće li se to ostvariti jer su do susreta ostala još tri dana.

Slijedi završno uigravanje

Vremena nema puno. Prije nastupa protiv Češke Dalić će trebati obaviti pravi odabir i uigrati varijantu koju je odabrao. S nadom da je Modrić danas dobio samo predah, izbor za drugu utakmicu na Euru se nazire, s dosta promjena u odnosu na startni poraz od Engleza na Wembleyju.

Inače, Hrvatska je glavni dio današnjeg treninga odradila nastojeći sakriti što se zbiva, s više opreza nego je bilo u pripremi za prvo kolo protiv Engleske. Nakon povratka iz Londona Dalić se ljutio zbog otkrivanja sastava prije utakmice.