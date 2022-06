DOGODILA MU SE SVASTIKA NA POLJUDU, A SAD GA OPET PROZIVAJU: Kako je poznati Hrvat dospio u središte skandala

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Završnica nogometne sezone bila je vrlo napeta, ne samo zbog zbivanja na terenu. U Hrvatskoj najviše pamtimo nerede na autocesti A1 nakon derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru na završetku prvenstva, a na kraju dugog ovosezonskog puta najboljih europskih klubova, još uvijek traje priča o neredima uoči finala Lige prvaka u kojem su se na Stade de Franceu u predgrađu Pariza susreli Real Madrid i Liverpool.

Podsjetimo, tada su izbili neredi u kojima su sudjelovali domaći organi reda i Liverpoolovi navijači, korišten je i suzavac na ulazima prema stadionu, a priča o tome traje, i dalje s velikim zanimanjem ponajprije engleskih medija. U toj priči, u fokus je došao i jedan Hrvat, Zoran Cvrk, bivši povjerenik za sigurnost u Hrvatskom nogometnom savezu, koji se danas sigurnosnim pitanjima bavi u Uefi.

Kako je objavio britanski The Guardian, Cvrk je bio jedan od Uefinih ljudi za sigurnost na nedavnom finalu Lige prvaka, no nije poznato je li se izravno uključivao u kontrolu situacije nakon što je došlo do nereda zbog kojih je utakmica kasnila, u zaista nesvakidašnjoj situaciji za tako veliki sportski spektakl. The Guardian tvrdi da se u pravilu postupa tako da je glavnina brige u osiguranju na lokalnoj organizacijskoj ekipi, u ovom slučaju, kod Francuza čija se uloga itekako propituje, no tu je i mogućnost da uskoči Uefa ako se za to pokaže potreba.





Je li bio ondje?

The Guardian donosi da nema informacija o tome je li Cvrk kao jedan od Uefinih ljudi bio u kontrolnoj prostoriji na duže razdoblje dok su neredi došli u prvi plan. Kako otkrivaju izvori na koje se poziva britanski list, od Uefine ekipe za sigurnost očekivala bi se reakcija u situaciji kakva je izbila, s pogoršanjem stanja zbog čega je kasnio i početak velikog finala. S pitanjima o reakciji Uefe, stiže nastavak priče u kojoj je u prvom planu ranije bila francuska organizacijska ekipa, i dalje s najviše odgovornosti za ono što se dogodilo prije početka finala.

Uloga u slučaju kukastog križa

The Guardian je u svojoj priči podsjetio na ulogu koju je Zoran Cvrk 10 godina imao u Hrvatskom nogometnom savezu, na dužnosti povjerenika za sigurnost, a britanski list istaknuo je i njegovo policijsko iskustvo te ugled koji ima u Uefi. U krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji je vrlo cijenjen, piše britanski list.

Na hrvatskoj strani, u bogatom iskustvu koje je u HNS-u imao bivši povjerenik za sigurnost tu je ipak i velika crna mrlja. Dogodila se u slučaju kukastog križa iscrtanog na travnjaku Poljuda prije nego su se u Splitu pred praznim tribinama zbog ranije kazne susrele Hrvatska i Italija, u lipnju 2015., tijekom ciklusa kvalifikacija za Euro 2016.

Zbog poljudskog skandala bio i kažnjen

Na tadašnja zbivanja na Poljudu podsjetili smo prisjećajući se povijesti zategnutih odnosa na relaciji HNS – Hajduk, a zbog slučaja kukastog križa Cvrk je svojedobno bio proglašen odgovornim i sudski, s novčanom kaznom od 2.000 kuna koju mu je odredio Prekršajni sud u Splitu zbog propusta u organizaciji utakmice.

Tadašnji povjerenik za sigurnost Hrvatskog nogometnog saveza priznao je svoj dio odgovornosti za skandal na Poljudu, no putem svojeg profila na Facebooku prozivao je i druge, između ostalog, tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića kojeg je nazvao ‘onim koji spolno opći sa zidom’, a svoje su dobili i tadašnji splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, kojeg je Zoran Cvrk putem Facebooka preimenovao u ‘Balvansar’, te Marin Brbić koji je u to vrijeme bio predsjednik Hajduka.

Istraga o poljudskom skandalu je prije sada već sedam godina skrenula pozornost i na ulogu koju je imao tadašnji HNS-ov povjerenik za sigurnost, a sada, ovog puta zbog dužnosti koju ima u Uefi, ponovno se priča o Cvrku i njegovoj ulozi nakon što je došlo do nereda.