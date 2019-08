GDJE ĆE SE SKRASITI NIKOLA KALINIĆ? Svježa opcija je klub iz Barcelone

Španjolski nogometni prvoligaš Espanyol zainteresiran je za dovođenje hrvatskog napadača Nikole Kalinića iz madridskog Atletica, izvijestila je u ponedjeljak španjolska radijska postaja COPE.

Espanyol, koji će ovoga tjedna igrati protiv ukrajinske Zarje u posljednjem pretkolu za ulazak u skupine Europske lige, javio se Atleticu, pitajući za situaciju oko 31-godišnjeg bivšeg hrvatskog reprezentativca, tvrdi taj medij.

Kalinić u nedjelju nije konkurirao za nastup u utakmici 1. kola španjolskog prvenstva u kojoj je Atletico sa 1:0 pobijedio susjeda iz predgrađa Getafe.

“Više je ekipa zainteresirano za njega, no još nema nikakvog sporazuma”, rekao je u ponedjeljak Atleticov glasnogovornik u telefonskom razgovoru za Hinu.

“Moguće da je među zainteresiranim klubovima Espanyol”, dodao je.

“Kalinić ima više opcija pa ćemo vidjeti”, dodala je osoba bliska hrvatskom igraču, zamolivši za anonimnost. Postoji mogućnost i da ga Atletico pošalje na posudbu.

Espanyol bi do kraja prijelaznog roka 2. rujna mogao posegnuti za jednim napadačem jer mu je golgeter Borja Iglesias prošli tjedan otišao u Betis.

Espanyolov glasnogovornik Rafa Ramos nije odgovorio jesu li zainteresirani za Kalinića.

Espanyol je u nedjelju izgubio na svom terenu 0:2 od Seville, a treneru Davidu Gallegu Rodríguezu nakon utakmice novinari su postavili pitanja o pojačanjima.

“Nitko mi ne treba. Govoriti o tome značilo bi da ne pošujem igrače koji su igrali ovu utakmicu. Ne žalim ni za kim tko nije ovdje”, izjavio je Gallego.

Radijska postaja COPE smatra da bi Espanyol mogao postići sporazum s Atleticom nakon što su ljetos madridski crveno-bijeli pod povoljnim uvjetima angažirali braniča barcelonskih plavo-bijelih Marija Hermosa. Espanyol ga je pustio da ode za cijenu manju od one iz odštetne klauzule navedene u njegovu ugovoru.

Kalinić je u Atleticu godinu dana te je registriran za igranje u ovoj sezoni španjolskog prvenstva. Ljetos nije sudjelovao ni ujednoj pripremnoj utakmici, no trenira sa suigračima iako je prošli tjedan dva dana vježbao individualno. Iz kluba su poručili kako traže najbolje rješenje i za njega i za Atlético. Njegova “devetka” otišla je napadaču Alvaru Morati, dok je njemu dodijeljen dres s brojem 21.

Mediji su zadnjih dana vezivali Kalinića za Atalantu, Bolognu, Sampdoriju, Fiorentinu i Monaco.