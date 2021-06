GAZDA JE ISTI ZDRAVKO MAMIĆ! ‘Nisam mogao vjerovati da čovjek preko telefona odlučuje tko će ući u igru! A to nije sve’

Autor: F.F

Sinjski dijamant, Ante Vukušić imao je fantastičnu epizodu u ljubljanskoj Olimpiji, nakon čega je potpisao za rumunjskog velikana Steauu iz Bukurešta. No, rumunjski klub neće pamtiti po dobrom, dapače.

Za velikana iz Bukurešta skupio je svega 129 minuta igre te nije postigao niti jedan pogodak.

Kako je i sam priznao, odabrao je Steauu umjesto Turske i čini se, gadno pogriješio.

Život mu krojio rumunjski Mamić

Vukušić je za Dalmatinski portal otkrio kako je imamo ponudu Sepsija, ali je na nagovor direktora Steaue stigao u Rumunjsku:

“Potpisao sam ugovor sa Steautom i već idući dan na treningu su me suigrači ispitivali znam li gdje sam došao. Poručili su mi da ukoliko ne zabijem odmah pogodak, gotovo je. Mislio sam da se šale, no nažalost bili su u pravu. U karijeri sam vidio i prošao svašta, ali nigdje nisam imao ovakvih problema”, započeo je Vukušić.

Gazda Steaue Gigi Becali gotovo svaki dan jedan je od glavnih aktera rumunjskih medija i neodoljivo podsjeća ne Zdravka Mamića:

“Svašta sam čuo od njega, svaki dan prozivao je nekog od igrača. Poštedio bi jedino mlade igrače jer je smatrao da na njima može zaraditi. Ruga se svima i teško sam to istrpio. Izjave su mi bile gotovo zabranjene jer bi me uvijek kaznili. Nisam mogao vjerovati kad sam shvatio da čovjek preko telefona odlučuje tko će igrati, a tko ne! Telefonski je na jednoj utakmici zamijenio pet igrača na poluvremenu! Događalo se da i one koji uđu na poluvremenu zamijeni u 65. minuti. Govore da je rumunjski Mamić, no Zdravko Mamić se puno više razumije u nogomet. Tamo se ne zna tko pije, tko plaća, a i sam je rekao da ga zanima samo novac!

S gazdom nikad nije ni pričao

Otkrio je kako s gazdom kluba nikada nije ni pričao:









“Nismo nikada pričali. Čuo sam da ne priča engleski, a trener mi je rekao da se sluša što gazda kaže. Svi su znali kako to tamo funkcionira. Poručili su mi da bolje da šutim nego da se svađam s njim. Niti jedan ozbiljan trener ne želi doći tamo. Bilo je teško, ali posljednjih mjesec dana u Bukureštu sam se smijao”, zaključio je Vukušić.