‘GAZDA’ IZ SUSJEDSTVA IZNENADIO: ‘Branio sam i ubojice, a u nogometu je više sumnjivih!’

Autor: I.K.

Aleksander Čeferin, slovenski nogometni dužnosnik na čelu Uefe, gostovao je u emisiji ‘U svom filmu’ na Hrvatskoj televiziji, a pritom se dotaknuo niz tema iz posla kojim se bavi vodeći krovnu europsku nogometnu organizaciju.

Čeferin je progovorio i o svojem životu i poslu prije nego mu je nogomet postao glavna stvar. Bavio se kaznenim pravom, a kako je otkrio u gostovanju na HTV-u, voli se našaliti da je u 24 godine tog posla, kada je branio i ubojice, naišao na manje sumnjivih ljudi nedugo u dvije godine u nogometu.

Jedna od tema bila je i suradnja sa Zvonimirom Bobanom, hrvatskom nogometnom legendom koja je danas bliski Čeferinov suradnik u Uefi. S Bobanom je raspravljao o projektu klupske Superlige koja je pala ubrzo nakon predstavljanja, a sjetio se što mu je hrvatski nogometni velikan govorio dok se to zbivalo.

‘Ajmo se kladiti…’

‘Zvone ima puno iskustva u nogometu, zna sve praktički, ali nije to bilo toliko bitno koliko je bilo bitno da je on bio pozitivan od prvog trenutka. Bilo je važno da nisam imao nekog u autu osam sati koji je kukao i plakao da ćemo sve izgubiti, da nogomet propada…’, kazao je Čeferin na HTV-u, prisjećajući se kako je to izgledalo dok je s Bobanom išao automobilom na Uefin kongres.

‘On je od prvog trenutka nastupio optimistično i rekao: ‘Ajmo se kladiti u večeru da ćeš ih srušiti u dva dana’. I ja sam se kladio i još nisam platio večeru’, opisao je Slovenac na čelu Uefe.

Stigla mu ponuda

Čeferin se dotaknuo i mogućnosti da projekt Superlige ponovno postane aktualan. Kazao je da su mu ljudi bliski osnivačima tog planiranog klupskog natjecanja bogatih i moćnih došli s idejom da bi se Superliga ipak mogla pokrenuti, no odbio ih je brzo.

‘Rekli su mi: ‘Što ako vam mi damo 3,5 milijarde eura pa vi napravite to za nas? Rekao sam im da je tu netko lud, ili oni ili ja. Ja nisam, a od tada više nisu zvali. Taj kapital će stalno dolaziti, ali mislim da smo mirni 10 godina’, rekao je čelnik Uefe o Superligi.