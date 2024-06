Gattuso otvorio trening Hajduka i izazvao ludnicu, a sve je bliži i ‘Bosanski dijamant’

Autor: GIŠ

Novi trener Hajduka Gennaro Gattuso napokon je odlučio otvoriti trening Hajduka njegovim navijačima, jer je Talijan od kad je preuzeo klupu Majstora s mora sve treninge i pripremne utakmice održao bez prisustva javnost, sve do danas.

Tako je Torcida puno prije samog treninga ispunila do zadnjeg mjesta pomoćni teren na Poljudu, a igrači Hajduka su u petak nešto prije 19 sati izašli na trening, uz veliko oduševljenje okupljene Torcida, koja je napokon mogla vidjeti njihove ljubice na djelu.

Tako se pomoćnim terenom Poljuda orilo, ‘Samo jednu želju ima’ i ‘Volim te, Hajduče’, a naravno skandiralo se i ‘Hoćemo titulu’, tako da Split ponovno ulazi u svoju mantru o naslovu, koju će im ove sezone pokušati donijeti legendarni Talijan.

Yolun açık olsun Bosna Elması Kaptan Edin Dzeko, her şey için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/eKc2YXAqam — Behlül (@Behlul1907_) June 28, 2024

Džeko na pragu









Nikola Kalinić svim snagama već neko vrijeme pokušava dovući na Poljud Ivana Rakitića i Edina Džeku, a kako se čini po najavama i Turske ali i iz Italije, Bosanski dijamant je izgleda jako blizu Splita.

Tako talijanski transfer insajder Nicolo Schira piše: “Džeko je na raspolaganju Hajduku, koji radi na dogovoru s Fenerom”, piše talijan i dodaje kako je Mourinho složan s transferom, a navodno bi Džeko potpisao dvogodišnji ugovor..

Što se tiče samo Gennara Gattusa on bi sigurno želio znati većinu igrača koje će imati na raspolaganju za nadolazeću sezonu, a ‘bili’ će u Splitu trenirati do nedjelje, a 1. srpnja odlaze na pripreme u Sloveniju, na Bled pa je za očekivati kako bi do tog datuma Džeko trebao osvanuti u Splitu.