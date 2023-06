‘Furiju čeka vrlo neprijateljsko raspoloženje’! Španjolci strahuju od hrvatskih navijača

Španjolski mediji nisu mogli a ne primijetiti invaziju Hrvata na Rotterdm, gdje se večeras od 20 sati i 45 minuta u finalu Lige nacija, sastaju već spomenuta Furija i Vatreni.

Navijača s Pirinejskog poluotoka bitI će drastično manje nego Hrvata, kako se procjenjuje Španjolaca je oko šest tisuća u Rotterdamu, dok je broj Hrvata po nekima dosegao oko 30 tisuća kockastih duša.

“Finale Lige nacija obilježit će ozračje koje će hrvatski navijači donijeti na stadion. Očekuje se više od 25.000 navijača, više od polovice kapaciteta, a na gradskim ulicama moglo se vidjeti da Furiju čeka vrlo neprijateljsko raspoloženje. Hrvati su pohrlili u Rotterdam. Osim njegovih ulica, možete vidjeti samo kockaste majice i tipične vaterpolo kapice, što ih čini tako karakterističnima”, opisao je atmosferu iz nizozemske svojim čitateljima novinar španjolskog Sporta.

25 000 Croats in Rotterdam for the UEFA Nations League finals pic.twitter.com/AMhxT6RArF

Prošli nezapaženo

“Priredili su čak i mali party blizu Centralnog kolodvora, sa zastavama, bakljama i pjesmama svih vrsta. Pivo je teklo, galama je bila velika. Istodobno, 6.000 španjolskih navijača ponašalo se znatno diskretnije. Samo su se tradicionalni ‘Torerosi‘ isticali svojim folklorom, iako su među Hrvatima prošli gotovo nezapaženo”, pomalo je razočaran Španjolski novinar, koji zaključuje:

“Tome valja dodati i vrelinu s tribina, stoga će izazov za De la Fuenteovu momčad na De Kuipu biti ogroman”, zaključio je novinar Sporta, dok se Mundo Deportivo nada peto odličju ta Furiju s nekog natjecanja i naglašavaju kako bi ovo za njihovu reprezentaciju mogla biti prekretnica.

Match day!

🇭🇷🆚🇪🇸

Who will lift the trophy?

🏆

Are you ready!?

Good luck 🍀 @HNS_CFF

❤️🍀🇭🇷

Photos by

Marko Lukunić & Luka Stanzl/PIXSELL#CroatiaFullOfLife #Croatia #NationsLeague #Kroatien #croacia pic.twitter.com/fZvT8iRwjH

— Croatia Full of life (@Croatia_hr) June 18, 2023