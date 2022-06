FRANCUZIMA SE ‘TRESU GAĆE’: Nakon Danske nije im svejedno što dolazi Hrvatska

Danska, Hrvatska, Austrija, Francuska, to je redoslijed naše skupine u Ligi nacija, a da je netko nam rekao kako će Austrija biti ispred Francuske na početku kampanje smatrali bi ga čudakom.

No Francuzi se nisu iskazali u ovom početnom dijelu ove ne baš prihvaćene novotarije iz UEFA-e, a nakon pobjede Hrvatske u Danskoj i prikazanom igrom naših u drugom poluvremenu pomalo im se ‘tresu gaće’ prije našeg sraza u Parizu.

Tako je francuski L’Equipe nakon utakmice u Kopenhagenu ostao impresioniran izvedbom Hrvatske, a ponajviše našim kapetanom Lukom Modrićem, čije je ulazak promijenio tijek utakmice.

Nužna je pobjeda

“Premoren od naporne sezone u kojoj je ponovno završio na vrhu Europe, Luka Modrić u igru je ušao na početku drugog poluvremena. Njegov ulazak potpuno je transformirao igru Hrvatske, što nije ništa neobično za osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine”, napisali su iz L’Equipea pa nadodali:

“Do njegova ulaska Danska je imala 58 posto posjeda lopte. Nakon što je on preuzeo igru, posjed Danske na kraju je pao na 49 posto. Kratki pasovi, dugi pasovi, Modrić je diktirao tempo utakmice i omogućio svim igračima da podignu nivo igre”, piše Francuski dnevnik i zaključuje:

“Francuskoj reprezentaciji nužan je godišnji odmor, ali prije toga je nužna i pobjeda protiv Hrvatske. Danci su potpuno nadigrali Dalićevu momčad u prvom poluvremenu, ali nisu uspjeli zabiti gol. No u nastavku su bili bezopasni”.

36 years old and Luka Modrić is still getting his shirt pulled 🍷 pic.twitter.com/Fbw4SyQOED

— B/R Football (@brfootball) June 10, 2022