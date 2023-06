Francuzi sele Majera: Vatreni na klupskoj listi za otpis, poznat je i glavni razlog

Napeto ljeto dijela hrvatskih reprezentativaca u prijelaznom roku moglo bi zahvatiti još jednog Vatrenog. Francuski L’Equipe tvrdi da je Lovro Majer pod upitnikom za ostanak u tamošnjem Rennesu, a sve se događa nedugo nakon što je njegova momčad u napetoj završnici sezone u francuskom prvenstvu završila na četvrtoj poziciji.

Rennesu je to donijelo nastup u Europskoj ligi u novoj sezoni, ali nije sigurno hoće li Majer sa sadašnjom momčadi igrati u drugom najjačem Uefinom klupskom natjecanju.

Kako tvrdi francuski sportski list, 25-godišnji veznjak Vatrenih i Rennesa je na klupskoj listi za otpis, a sve se događa nakon što je ugovorom vezan dugoročno, do ljeta 2027. godine. Podsjetimo, u francuski klub došao je pretprošlog ljeta iz Dinama uz odštetu od 12 milijuna eura za zagrebačke Plave, po podatku Transfermarkta.

Nakon što se doznalo za situaciju u kojoj se Majer našao u Rennesu, čeka se rješenje, a u istom ‘košu’ je i 21-godišnji krilni igrač Jeremy Doku, također na izlaznim vratima kluba.

Rennes will allow Jérémy Doku (21) and Lovro Majer (25) to leave this summer. The former is valued at €50m amidst Premier League interest. (L’Éq)https://t.co/37XZu7xQvb

— Get French Football News (@GFFN) June 30, 2023