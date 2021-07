FRANCUZI SE NE MOGU POMIRITI S ISPADANJEM: Nevjerojatno, ali traže ponavljanje utakmice sa Švicarcima!

Francuska je glasila kao jedan od najvećih favorita Europskog prvenstva, ali su već u osmini finala pokleknuli pred – Švicarskom. Nakon 3:3 u regularnom dijelu, Francuz su ispali nakon izvođenja jedanaesteraca.

Francuzi su u 75. minuti izgledali kao da će s lakoćom proći dalje jer su nakon prekrasnog gola Pogbe vodili 3:1, no sjajni Švicarci nisu odustajali do samog kraja, a strijelac za izjednačenje bio je Dinamov Gavranović.

Tragičar je na kraju bio ponajbolji svjetski igrač, Kylian Mbappe, kojem je Yann Sommer obranio posljednji penal.

A u Francuskoj se još uvijek ne mogu pomiriti s ispadanjem. Naime, jedan od navijača pokrenuo je peticiju da se utakmica ponovno odigra, a razlog je prerani izlazak Sommera s crte. Peticiju je do sad potpisalo već 250 tisuća Francuza, ali čini se kako im to neće isprati gorak okus s Eura.

Da stvar bude gora, u svlačionici svjetskih prvaka vlada potpuni kaos. Igrači su se okrenullil jedni protiv drugih, Rabiotova majka napala je Pogbinu i Mbappeovu obitelj i stvari ne izgledaju najbolje. Griezmann je navodno ljut što se igra previše vrti oko Mbappea i tako u nedogled, svako ima svoje zamjerke…

There is a conflict between Griezmann and Mbappe. Mbappe is ‘jealous’ of Griezmann’s dominance in the French national team. Mbappe personally told Deschamps that he is the best free kick taker in the squad and he needs to be the #1 set piece option, according to L’Equipe. 😳🇫🇷 pic.twitter.com/QTTCQwmNGA

— FutbolBible (@FutbolBible) July 1, 2021