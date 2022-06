FRANCUZI SE HVATAJU ZA GLAVU: Kakav udarac prije Hrvatske, ništa od čuda kojem su se nadali

Francuska je suočena s rezultatskim problemima u ovogodišnjoj europskoj Ligi nacija, za sada s dva osvojena boda u tri kola, a prije susreta s Hrvatskom u ponedjeljak na Stade de Franceu u Saint-Denisu, predgrađu Pariza, tu su i dva značajna problema u sastavu.

Kako je izvijestio Francuski nogometni savez, N’Golo Kante i Lucas Hernandez napustili su okupljanje reprezentacije i izbornik Didier Deschamps na njih neće moći računati u utakmici protiv Vatrenih, kojom se zaključuje zahtjevni lipanjski ritam utakmica u Ligi nacija.

U slučaju Kantea, presudila je ozljeda koljena, a Hernandez je napustio okupljanje reprezentacije zbog tjelesnih problema, ali i iz osobnih razloga, kako bi bio uza suprugu koja treba roditi.

Ozljeda koja pogađa Kantea je osobito veliki problem za Francuze s obzirom na to da je 31-godišnji veznjak Chelseaja jedna od glavnih zvijezda Deschampsove momčadi, važni ‘motor’ u sredini terena. U francuskom taboru nadali su se da bi se Kante mogao oporaviti i biti na raspolaganju nakon što je propustio gostovanje protiv Vatrenih na Poljudu ranije ovog tjedna, a potom i jučerašnju gostujuću utakmicu protiv Austrije, oba puta s remijima s 1:1. No, od tog čudesnog oporavka nema ništa, kako govore nove informacije.

