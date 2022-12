VIRUS BRINE FRANCUZE, A SPOMINJU I JEDNU SENZACIJU: Vijesti iz tabora Tricolora uznemirile Argentince

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se igra 18. prosinca od 16 sati na Lusail Stadionu u Dohi, donijet će sraz Francuske i Argentine, od kojih svaka ima svoje adute u utakmici za prvaka svijeta.

Francuzi prije finala imaju neke problema s virusom koji je izbacio dva igrača prije utakmice protiv Maroka, ali izbornik Didier Deschamps se nada kako će svi njegovi izabranici biti spremni za utakmicu protiv Argentine.

Jedna od vijesti koja je bila šokantna za Francuze prije SP-a, bio je odlazak Karima Benzeme zadnjeg dana priprema zbog ozljede, a za ‘Zlatnu loptu’ izbornik Deschamps nikada nije pozvao zamjenu pa Francuska cijeli turnir igra s 24 igrača.

Moguć povratak

Benzema je tijekom cijelog turnira sanirao ozljedu, čak su se pojavile informacije kako je zdrav i u punom pogonu pa je novinare zanimalo hoće li izbornik Francuske pozvati najboljeg strijelca na finale.

“Uh, radije ne bih odgovorio na to. Sljedeće pitanje”, bio je odgovor Deschampsa, a Benzemu je sjajno zamijenio Giroud, koji je na ovom Svjetskom prvenstvu postao najbolji topnik Tricolora s 53 gola.

Karim Benzema is AVAILABLE for selection against Argentina in the World Cup Final.

Imagine… 🤯🇫🇷 pic.twitter.com/IGECD7Thlh

— Barstool Football (@StoolFootball) December 14, 2022