Fotofiniš prijelaznog roka za Dinamo: Sve se zakompliciralo

Petak je zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u, a zadnjih dana najaktivniji klub na tržištu sigurno je Dinamo, koji pokušava na sve načine dovesti još pokoje pojačanje za nastavak sezone.

Kako pričaju Modri kuloari, najbliži dolasku je Brazilac Iago, lijevi bek Augsburga čija vrijednost na Transfermarktu iznosi pet i pol milijuna eura, a iz Maksimira kažu; ‘Radimo na dovođenju Brazilca’, zapravo čeka se odluka igrača.

Iago bi trebao pokrpati lijevi deficitarni bok, s kojim Dinamo nema sreće, ili strpljenja, već dugo godina, a je li 26-godišnji igrač Augsburga pravo rješenje, odgovor će dati utakmice, ako dođe.

Arijan Ademi to Dinamo Zagreb is OFF! ⛔

Personal terms agreed, but Beijing Guoan wanted €3m while Dinamo only wanted to pay €2m.

Ademi will now listen to other offers, Trabzonspor leading the race 🇲🇰#Transfers pic.twitter.com/aIZPEA7LBk

— Fabrizio Romano (@Fabrizior0m4n00) September 7, 2023