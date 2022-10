(FOTO, VIDEO) EKSPLOZIJA HULIGANSKOG NASILJA U EUROPI: Ultrasi rade kaos na europskim utakmicama

Porast nasilja na stadionima u Europi postaje dosta zabrinjavajući, a samo pukom srećom izbjegnute su tragične posljedice na utakmicama Napolia i Ajaxa te PSG-a i Benfice, dok su drugdje pomogle pravodobne reakcije snaga reda i mira.

UCL.11.102022 PSG – Benfica. Injured Benfica fan after he was attacked by PSG supporters.

Navijači PSG-a pozvali su prije tjedan dana “No Name Boyse”, navijače Benfice u Pariz na uzvrat, a usput su rekili ako se plaše doći sami da mogu pozvati Torcidu Split u pomoć, ne znamo je li Torcida bila u Parizu, ali je susret navijačkih skupina prošao dosta nasilno.

Ono što je zanimljivo je da se sada tuku i navijači klubova koji nekada nisu bili poznati kao ratoborni, u što se mogla uvjeriti i policija u Madridu, gdje je gostovao Belgijski Club Brugge.

Away fans vs. police before the match.

Šokantne scene iz Napulja

Jedan od derbija u Ligi prvaka bio je onaj između Napolija i Ajaxa, koji su domaćini dobili 4:2, ali na ulicama talijanskog grada vodile su se prave hajke domaćih navijača za Nizozemcima.

UCL.12.11.2022

Napoli – Ajax.

Napoli – Ajax. After the game, Napoli on scooters hunted for Ajax fans. 3 Ajax fans hid behind the car, but Napoli found them. 2 Ajax fans escaped and one was caught.

