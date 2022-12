(VIDEO) DOČEKALI IH KAO PRVAKE! Pogledajte nevjerojatne scene iz Maroka, tko kaže da je sramota dočekat polufinaliste!

Nakon Svjetskog prvenstva u Katru, Hrvatska ovih dana uživa u dočecima junaka s terena koji su se u domovinu vratili s broncom, a veliko veselje odvija se i drugdje. Svi polufinalisti slave uspjeh do kojeg su došli unatrag mjesec dana, što vrijedi i za momčad koju su Vatreni svladali u utakmici za treće mjesto. Iako nije bilo medalje, spektakularni doček dogodio se i u Maroku, gdje su tamošnji reprezentativci uživali pred stotinama tisuća ljudi u Rabatu, marokanskom glavnom gradu.

Kretanje autobusa koji su pozdravljale rijeke ljudi podsjetilo je na prizore u nedjelju popodne u Zagrebu i na slavlje koje je u glavnom hrvatskom gradu sve zaustavilo u ljeto 2018., nakon što su se reprezentativci vratili kući poslije finala SP-a u Rusiji. Slike su pokazale koliko je Maroku značila sjajna serija u Katru kojom je momčad postala prvi afrički polufinalist na nekom SP-u. Na putu do tog uspjeha, Marokanci su, podsjetimo, u prvom krugu završili na vrhu skupine s Hrvatskom, Belgijom i Kanadom, potom su u osmini finala prošli Španjolce, dok su u četvrtfinalu slavili protiv Portugala.

Kraj serije dogodio se s dva poraza, u polufinalu protiv Francuske i u borbi za treće mjesto protiv Vatrenih, a nakon što nije bilo dodatnog koraka kojem se momčad nadala, sjajne scene donijele su utjehu nakon završetka turnira.

Morocco sure knows how to party. A brilliant World Cup homecoming in Rabat! 🎉🇲🇦 pic.twitter.com/zUkNZVPDxp

— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022