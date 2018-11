(FOTO) ‘VI STE HEROJI SVIJETA’! Predsjednica odlikovala Dalića i Vartrene, a nećete vjerovati tko se sve pojavio!

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je na Pantovčaku primila hrvatske nogometne reprezentacivce i stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem. Predsjednica je nogometašima, izborniku i stručnom stožeru, uručila odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske za srebro osvojeno na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Predsjendica je održala govor prije odlikovanja.

”Sve vas pozdravljam i želim vam srdačnu dobrodošlicu iz dubine srca na svečanosti odlikovanja našim herojima. Svi smo vi vaši navijači, osvojili ste srca cijelog svijeta. Hvala vam što ste ostvarili povijesni uspjeh, ali ponajviše što ste nam vratili osmijeh i jedinstvo.

Hvala vam što ste cijelom svijetu poručili kako je najljepše biti Hrvat, kako nema boljeg osjećaja od toga. Hvala vam što ste igrali za sve Hrvate u domovini i izvan Hrvatske. Hvala vam što ste Hrvatskoj vratili identitet i učini nas sve ponosnima. Pokazali ste da je Hrvatska moćna sila i to je prepoznao cijeli svijet.

Svi su bili oduševljeni vašom igrom, slavili su vaše golove kao i one koje je dala njihova reprezentacija. Svjetski mediji su pisali da ste moderno čudo, kako ste dokazali da je kolektiv važniji od individualnosti.

Pisali su kako niste odustajali čak i onda kad su vam od umora kosti pucale. Divili su vam se. Iznad svega vam hvala što ste vratili vjeru u optimizam i što ste postali uzor djeci i svima nama”, rekla je Grabar-Kitarović i na kraju zaključila…

“Vratili ste nam vjeru da su čuda moguća, a na nama političarima da osiguramo sve da i nadolazeće generacije mogu slijediti vaš put. Hvala vam”, kazala je predsjednica.

U ime igrača i stožera govorio je Zlatko Dalić.

”Hvala vam što ste bili prisutni u Rusiji davali nam potporu. Hrvatska je država mjesec dana bila najljepša na svijetu i takva treba ostati. Pokazali smo zajedništvo. Dat ćemo sve od sebe svaku utakmicu da promoviramo Hrvatske i činit ćemo sve da svi Hrvati, u domovini, BiH i u cijelom svijetu budu sretni i ponosni na nas”, rekao je izbornik.

Spomenimo kako su odlikovanju prisustvovali i umirovljeni reprezentativci Mandžukić, Ćorluka i Subašić, kao i predjsednik HNS-a, Davor Šuker, koji je također primio odlikovanje.

