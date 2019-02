(FOTO) VELIKO IZNENAĐENJE I POJAČANJE: Zbog ovoga će svi pohitati na izložbu ‘Dinamovo proljeće’

Izložba “Dinamovo proljeće” dobila je veliko pojačanje! U četvrtak, na dan utakmice s Victorijom Plzen u Galeriju Kranjčar dolazi pehar Kupa velesajmskih gradova iz legendarne 1967. godine s kojim će se svi posjetitelji moći tijekom dana slikati.

Riječ je o jednom od pehara koji su tadašnji igrači Dinama dobili za osvajanje jedinog europskog trofeja obzirom da su tada dobivali male pehare istovjetne velikom, a ne medalje. Osim tog pehara, kao “jocker s klupe” izložena će biti i posebna krigla koju su igrači Dinama dobili od domaćina Leedsa na uzvratnoj utakmici u Engleskoj 1967. godine kada su osvojili legendarni naslov.

Svi posjetitelji moći će kupiti i poseban katalog izložbe po cijeni od 30 kuna, kao i karte za veliki koncert “Dinamovo proljeće” u subotu, 23. 2. u Domu sportova na kojem nastupaju Šank, Tram11, Jura Stublić i Film i Kawasaki 3P.

Izložba “Dinamovo proljeće” na dan utakmice u četvrtak otvorena je od 11h do 19h, a zbog velikog interesa produžena je do subote, 23. 2. Do sada je izložbu posjetilo više od 2000 ljudi.