(FOTO) VATRENI OŠTRO OSUDIO PAŠKOG MONSTRUMA! Pogledajte što je Vrsaljko rekao ocu koji je bacio djecu s prvog kata

Muškarac u Pagu u četvrtak ujutro bacio je svoje četvero malodobne djece s prvog kata obiteljske kuće. Riječ je o Josipu Rođaku, a on je u četvrtak ujutro u Pagu bacio s balkona na prvom katu obiteljske kuće svoje četvero djece, zbog čega ga je policija prijavila za četverostruko teško ubojstvo u pokušaju.

Nakon počinjenog zvjerstva muškarac se sam prijavio policiji. Ovaj monstruozan čin osudio je i hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko, koji je na Instagramu napisao.

“Ovco jedna, za tebe i takve kao ti treba uvesti doživotnu kaznu”, napisao je Vrsaljko.

Od četvero djece koju je jutros u Pagu s prvog kata obiteljske kuće bacio otac, troje ih je teško ozlijeđeno, a najteže 7-godišnja djevojčica koja je na odjelu intenzivne medicine zadarske bolnice stavljena na mehaničko disanje. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja tijekom poslijepodneva sanitetskim vozilom bit će prebačena na daljnje liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb, potvrdio je Hini ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Druga, osmogodišnja djevojčica, koja se također nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, pri svijesti je i stabilizirana, a ostalo dvoje djece je na kirurgiji, objavili su liječnici Opće bolnice Zadar na konferenciji za medije.

Ministrica Nada Murganić, koja je poslijepodne stigla u Zadar kako bi posjetila četvero ozlijeđene djece rekla je novinarima da je u zadarski Centar za socijalnu skrb poslala inspekcijski nadzor i nadzor rada stručnih službi jer su potrebni temeljiti inspekcijski izvidi. Na novinarski upit zašto je obitelj s Paga bila u tretmanu centra za socijalnu skrb, ministrica je rekla da je „obitelj očito imala neke neprilike i probleme nad izvršavanjem roditeljske skrbi starijeg djeteta koje nije stradalo u ovoj tragediji“.

Djeca su sva redom maloljetna, stara su tri, pet, sedam i osam godina, a dvoje djece je teško ozlijeđeno te je jedna djevojčica na putu za Zagreb jer je u kritičnom stanju, a Rođak je i inače problematičan… Čak ga je i njegova rodbina okarakterizirala kao problematičnog:

– On je problematičan od rođenja. S njim nitko od obitelji ne želi imati posla. Odrastao je u Virovitici no oduvijek krade, laže, kocka… Bio je grdan dužan još kao maloljetnik pa je negdje s 14 godina morao otići iz Virovitice jer su ga svi proganjali. Ne znam više gdje je završio, čini mi se u Pakracu. No ovo je vrhunac. Strašno – rekao je njegov daljnji nećak.