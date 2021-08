(FOTO) TOTALNI KAOS PA IZNENAĐENJE! Pogledajte scenu koja je sve zatekla u burnom derbiju

Susret Nice i Marseillea u nedjeljnom programu francuskog prvenstva imao je neočekivani nagli kraj koji se dogodio uslijed nereda tijekom kojih su navijači domaće Nice gađali igrače protivničke momčadi s tribina.

U neredima koji su se dogodili, bilo je žestokih scena s naguravanjem u kojem su sudjelovali navijači i igrači obje momčadi, a ta eskalacija stigla je nakon što su navijači sve započeli ‘projektilima’ s tribina.

Nakon što su igrači bili poslani u svlačionice, nastavka susreta na koncu nije bilo jer se momčad Marseillea odbila vratiti na teren.

Odbijanje gostujućih igrača da nastave utakmicu bilo je iznenađenje za domaću momčad koja je bila spremna za nastavak. Utakmica je u 75. minuti trebala ponovno krenuti ubacivanjem iz kuta za momčad Marseillea, no kako je kod tog izvođenja kornera na travnjaku bio samo jedan od dva rivala u ovom susretu, dogodila se neobična scena koju približava fotografija sa susreta.

This is crazy! The match has restarted for a Marseille corner, but there are no Marseille players to take it! (📷@Stickwic) pic.twitter.com/6QUN6vkZY7

— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021