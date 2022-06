(FOTO) ‘TERORISTI NAPADAJU, A DJECA SU SPAVALA’ Dramatična objava suigrača Vatrenog, jutro donijelo veliki šok

Kijev je rano jutros bio uzdrman eksplozijama koje su izazvale strah u glavnom ukrajinskom gradu, a ono što se zbivalo je svojom objavom na Twitteru približio i jedan tamošnji sportski junak, Ruslan Malinovskij, ukrajinski nogometni reprezentativac i član Atalante iz Bergama u kojoj mu je suigrač Mario Pašalić.

Klupski kolega hrvatskog reprezentativca se na Twitteru javio objavom u kojoj je, uz pozdrav Europi u nedjeljno jutro, riječima opisao što se dogodilo u Kijevu. ‘Ovo je Kijev danas. Teroristi su bombardirali ‘vojne’ ciljeve, a djeca su unutra spavala’, napisao je Malinovskij.

Reakcija ukrajinskog nogometnog reprezentativca stigla je s apelom i pozivom da se na ovo reagira, da netko pomogne, a sličan apel je u nastavku ruske invazije poslao Sergij Stahovskij, umirovljeni poznati ukrajinski tenisač, koji je tijekom karijere ostavio trag i u Zagrebu – odlaskom do kraja na dvoranskom ATP turniru u glavnom hrvatskom gradu.

Dok se čeka početak Wimbledona, Stahovskij je upozorio da za Ukrajince traje Wimbledon u kojem padaju žrtve, sa 62 ruske rakete koje su pale u napadima na različite ukrajinske gradove.

Stahovskij je sve dočarao slikom rata i fotografijama na kojima je on na mreži s Rogerom Federerom tijekom Wimbledona te Federerom u pozdravu na mreži s Oleksandrom Dolgopolovim, još jednim poznatim nekadašnjim ukrajinskim tenisačem.

This used to be us…. Now this is our @Wimbledon …. Last night 62 rockets were launched to attack different cities in Ukraine.. #stoprussia #boycottrussia #helpukraine @TheDolgo 🇺🇦✊🏻 pic.twitter.com/dbTLuDRvAg

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) June 25, 2022