(FOTO) SVIJET SE ZGRAŽA ZBOG SCENA U FINALU EUROPA LIGE! Jeste li vidjeli ovaj užas na tribinama?!

Nogometaši Chelsea pobjednici su Europa lige nakon što su u finalnom susretu na Olimpijskom stadionu u Bakuu pobijedili Arsenal s 4:1. Svi su golovi pali u drugom poluvremenu i to nakon vrlo izjednačenog prvog poluvremena u kojem bi se čak moglo reći da je Arsenal bio bolji.

Golove za ‘bluese’ zabili su Olivier Giroud (49), Pedro (60) i Eden Hazard (65-11m, 72), dok je pogodak za ‘topnike’ zabio Alex Iwobi (68). Bila je to zaista izvrsna utakmica prepuna lijepih golova, još ljepših poteza i na koncu vrhunska ‘šahovska’ partija dvaju sjajnih stratega Maurizija Sarrija i Unaija Emeryja.

Međutim, utakmicu je obilježila bizarna kulisa. Naime, na azerbajdžanskom zdanju okupio se mali broj navijača. Prvenstveno jer je Baku tisućama kilomatera udaljen od Londona (zračne linije više od 4500), grada iz kojeg potječu obje momčadi. Nadalje, utakmica se igrala, vjerovali ili ne, u 23 sata po lokalnom vremenu, dakle ako je netko imao i volju ići, vjerojatno je odustao zbog prekasnog termina i činjenice da će sa stadiona izaći daleko iza ponoći. Mnogi su odustali kada su vidjeli da teren udaljen od tribina desetak metara, na što engleski navijači nisu navikli pa su se čak i karte vraćale.

Da je ovo je apsolutni organizacijski debakl UEFA-e svjedoči i činjenica da se na sve moguće načine pokušala sakriti sramota i prazno stanje na tribinama. Kamera gotovo pa uopće nije snimala tribine, čak je i televizijski prijenos bio odrađen iz neobičnog kuta koji je gotovo da i nije prikazivao tribine.

Na Twitteru su se javili brojni ogorčeni navijači. “Ovo je apsolutni skandal. Pogledajte sva ta prazna sjedala. UEFA srami se”, “Odvratno je vidjeti toliko praznih sjedala, a tisućama obožavatelja bio je onemogućen dolazak na finale”… Samo tu to neki od komentara.

What an absolute scandal! Look at all those empty seats! Shame on @UEFA @EuropaLeague ! #CHEARS #EuropaLeagueFinal2019 @Arsenal @ChelseaFC @btsport pic.twitter.com/rYghAJZAGX

Disgusting to see so many empty seats when thousands of dedicated fans were denied the ability to be there.

Uefa need to be held accountable for this so it never happens again. #UELFINAL #ARSvsCHE #Arsenal #Chelsea pic.twitter.com/i2MoMNC2nt

