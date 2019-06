(FOTO) SVIJET ČEKA VELIKI TRANSFER: Dok se dogovaraju zadnji detalji, buduća zvijezda Reala već pozira s njegovim dresom

Autor: Dnevno.hr

Na oproštaju od londonskog Chelseaaja u kojem je proveo sedam sjajnih sezona, belgijski veznjak Eden Hazard osvojio je trofej pobjednika Europske lige. Bio je to sjajan dar za kraj svim navijačima Plavaca. Ispostavilo se to nakon što je konačno i na samom terenu u Bakuu na kojem se igralo finale nakon dvoboja rekao da je to “vjerojatno doviđenja”.

Vjerojatno je postalo sigurno već u sljedećoj rečenici kada je rekao kako samo čeka da se dva kluba dogovore. Iako je do tada stalno govorio “ne znam” i “vidjet ćemo”, nije novinarka s terena trebala ni pitati koja se dva kluba to imaju dogovoriti i što.

Eden Hazard bi prema nekim izvorima već u ponedjeljak trebao biti predstavljen na Santiago Bernabeuu kao novi igrač Real Madrida. Dok se službeno i dalje ništa ne zna, Belgijanac je sa svojom obitelji na kratkom odmoru u Marbelli. Za vjerovati je da će do predsstavljanja i zaista doći u ponedjeljak budući da se Hazard tada ima priključiti belgijskoj reprezentaciji koju čeka nastavak kvalifikacija za EURO 2020.

U Marbelli su ga mnogi prepoznali, pa su ga tako dva lokalna konobara zamolila za fotografiju njega s Realovim dresom. Uskoro će pozirati s istim, ali u društvu predsjednika Florentina Pereza koji ga dovodi za otprilike 130 milijuna eura.