(FOTO) DIVLJAČKI POTEZ NA POPULARNIM VATRENIM ŠOKIRAO: ‘U velikoj je boli, ne znamo kad se vraća’

U sezoni u kojoj su na njegovu priču na terenu utjecale ozljede, Mateo Kovačić ponovno je u problemima. Izazvao ih je opasni start protivničkog igrača Daniela Jamesa na Chelsajevom gostovanju u Leedsu u 33. kolu engleskog Premierhipa, u gostujućoj pobjedi londonskih Plavih s 3:0, zbog čega je Kovačić završio svoj nastup u 30. minuti.

James je zbog ovog poteza dobio izravni crveni karton, a nakon utakmice, zavladala je velika zabrinutost s obzirom na to da Chelsea već u subotu igra finale FA Kupa protiv Liverpoola.

U borbi za taj trofej, nije izvjesno da će Kovačić biti na raspolaganju treneru Thomasu Tuchelu, o čemu je Nijemac na Chelseajevoj klupi zabrinuto pričao nakon utakmice u Leedsu.

Reagirajući na ozljedu 28-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, Tuchel nije mogao biti siguran kada će Kovačić ponovno biti u akciji. ‘Nisam stručnjak za ozljede, ali nije izgledno da ćemo ga vidjeti u subotu’, kazao je Nijemac, dodajući da je veznjak Vatrenih poslije udarca u gležanj pretrpio veliku bol. Ozbiljnost situacije pokazuje i jedna medicinska analiza udarca koji je Kovačić pretrpio, što je Chelseaju ostavilo nadu u čudo kao jedinu opciju kada je finale protiv Liverpoola toliko blizu.

#Chelsea Mateo Kovacic injury. Can see the clear contact from Dan James and ankle rolling inwards on pic below.

🔴Typically damages outer (lateral) ankle ligaments

🔴Same ankle Kovacic injured previously

🔴Tried to play on but unable. Awaiting more info pic.twitter.com/yuP9GWEbNo

— Dr. Rajpal Brar, DPT (@3cbPerformance) May 11, 2022