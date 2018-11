Photo by Octavio Passos/Getty Images

(FOTO) SUPRUGA BAYERNOVE ZVIJEZDE NAPALA KOVAČA: Hrvatski trener bezobrazno isprozivan

Njemački nogometaš Thomas Muller jedan je od najnesretnijih u svlačionici Bayerna otkako je Niko Kovač preuzeo bavarsku momčad. Godinu dana nakon što je Muller zajedno s Ribberyjem i Robbenom potkopavao rad Carla Ancelottija koji je na kraju dobio otkaz u Bayernu, očito je isto počeo raditi i Niko Kovaču.

Kovač je vjerojatno prepoznao što mu se sprema pa je tako Muller već drugu utakmicu za redom uskraćen za veću minutažu. Protiv AEK-a je dobio 15 minuta, a protiv Freiburga 19 minuta.

Cijela je Mullerova obitelj ogorčena njegovim statusom pa je tako njegova supruga Lisa na Instagramu napisala sljedeće: “Trebalo je više od 70 minuta da Kovač shvati očigledno i uvede Mullera”. Uz to je priložila fotografiju na kojoj Niko daje uputstva Mulleru prije ulaska u igru.

Njezin suprug, baš kao ni pobunjeni klan u momčadi Bayerna, nije napravio ništa, a gol za vodstvo zabio je Gnabry u 83. minuti. Nažalost po Kovača svega pet minuta kasnije Holer je izjednačio i utakmica je završila bez pobjednika.

“Mislim da su to više bile emocije. U biti ne mislim da je to sjajno što je učinila, ali ona me samo voli”, objasnio je tako Thomas riječi svoje supruge nakon utakmice.

Kovač je pak odgovorio poprilično hladno i profesionalno, rekavši da to nije napisao Thomas Muller i da dalje ne bi komentirao.