(FOTO) SRPSKI MEDIJI U ‘EKSTAZI’! ‘Hrvatska u panici, Vatreni idu kući! Bez zvijezde, ne može se dalje’

Autor: Dnevno.hr

Zlatku Daliću nikako nije lako zadnjih tjedana. Tek što je Hrvatska odigrala pravu utakmicu na Euru i podigla svoje “akcije”, ali i ambicije nacije, stigao je šok, veliko prizemljenje.

Kao što je poznato Ivan Perišć izgubljen je za Hrvatsku na Euru zbog nesretne korone, a vrlo vjerojatno i do kraja turnira. Moći će igrati tek u finalu, eventualnom, a svi znamo kakav je put Hrvatske do te utakmice. A i pitanje je, da se to dogodi, bi li i igrao obzirom na nenastupanje zadnjih dana, a i potencijalne temperature i neke druge simptome oko korone…

Naravno, vijest o “izbacivanju Perišića” iz stroja jedna je od glavnijih vijesti, a koja se tiče Eura i prenose je svjetski mediji. Piše se o tome i u republikama nekadašnje Jugoslavije, “popularne regije”, pa tako Mondo naglašava jednu stvar:

Hrvati u panici!

“Hrvatska u panici, zvijezda momčadi ima koronu uoči meča godine”.

Pojedini mediji spominju također da su šanse Hrvatske sad uz ovaj nepredviđeni scenarij još i manje.

“Bez ove zvijezde ne može se dalje, Hrvatska ide kući”, piše se u komentarima na portalima.

Der Vize-Weltmeister muss auf Ivan Perisic verzichten!🇭🇷 Der 32-Jährige hatte mit seinen beiden Treffern bisher großen Anteil am Einzug ins Achtelfinale, wird seinem Team nun aber fehlen.#SkySport #EURO2020 #Kroatien #Perisic pic.twitter.com/1xof7Zz1CR





— Sky Sport (@SkySportDE) June 27, 2021

Španjolski mediji izvještavaju o ovom slučaju i podvlače statistiku Ivana Perišića, a koji je zabio dva gola za Vatrene na Euru. Ističu njegovu konstantnost u reprezentaciji i jednu od vodećih uloga.

Također, talijanski, njemački i engleski mediji ističu i Ivanovu ulogu u Rusiji, ako i na ovom natjecanju da je on jedan od pouzdanijih u Dalićevoj momčadi…