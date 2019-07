(FOTO) SRBI PALI U NESVJEST ZBOG MODRIĆA! Pogledajte što je napravio novom suigraču Luki Joviću

Nogometaši Real Madrida otisnuli su se preko oceana, u Kanadu, gdje će odraditi predsezonu, a tek su se sada igrači okupili i upoznali s novopridošlim zvijezdama. Drugo najveće pojačanje ovoga ljeta, Srbin Luka Jović, a njega je posebno toplo i srdačno dočekao kapetan hrvatske reprezentacije i najbolji igrač svijeta, Luka Modrić.

O tome su se posebno raspisali srpski mediji. “Kad Hrvat pomaže Srbinu: Modrić u Realu dočekao Jovića kao najrođenijeg i odmah ga izveo na provod”, objavio je to Kurir.

“Dvojica Luka u Realu. Starosjedilac Modrić poželio novajliji Joviću dobrodošlicu”, poručuju sa srpskog portala.

Hvale i dalje Modrića…

“Hrvatski as i službeno najbolji nogometaš za prošlu godinu našao se na usluzi tek pristiglom Srbinu. Dvojica nogometaša po imenu Luka fotografirani su u izlasku s prijateljima”, kazali su.

A o sjajnom odnosu i možda novom prijateljstvu svjedoče i ove slike.

Two Lukas in one picture – Modric takes Jovic under his wing. pic.twitter.com/S6qMIjMcsG

— Fiza (@Fezfutbol) 9 July 2019