(FOTO) SRBI OPET SVOJATAJU TESLU: Mijenjaju grb na dresu za SP, ali dodaju i posvetu znanstveniku

Kao što su najavili iz Nogometnog saveza Srbije, promijenili su grb na dresovima njihove reprezentacije prije Svjetskog prvenstava u Kataru.

Za razliku od starog grba koji je bio na majicama reprezentacije Srbije, na novom će biti dominantan dvoglavi bijeli orao, a četiri slova “s” nalazit će se unutar samog orla.

Inače reprezentaciju Srbije opremom opskrbljuje Puma, a kao su najavili sam dres se neće previše mijenjati u odnosu na dosadašnji, koji je promoviran prije dvije godine.

Opet Tesla

Kako donose mediji iz susjedstva biti će dvije garniture dresova, na jednoj će biti motivi kresiva, dok će drugi dres biti posvećen Nikoli Tesli.

Podsjetimo, Srbija će na Svjetskom prvenstvu igrati u G grupi s Brazilom, Švicarskom i Kamerunom.

Footy Headlines has now leaked the updated version of the new logo.

Pretty similar to the original leak just not as wide.

It's OK, still prefer the current logo. pic.twitter.com/X2kp0TbJw7

— Serbian Football (@SerbianFooty) April 5, 2022