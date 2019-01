(FOTO) ŠOKANTNI DETALJI I SLIKA UHIĆENJA ENGLESKE ZVIJEZDE! Bio je dezorijentiran i popio je smrtonosan koktel

Već sada legendarni engleski nogometaš, Wayne Rooney uhićen je zbog toga što je bio pijan u javnosti nakon što je pokrenuo alarm za sigurnosna vrata na američkom zračnoj luci. Bio je dezorijentiran nakon što je pomiješao alkohol i tablete za spavanje, što je potencijalno i smrtonosan koktel.

Engleska bivša zvijezda, koja se trenutno nalazi na trogodišnjem ugovoru u DC Unitedu u SAD-u, prošli je mjesec bio je zadržan na međunarodnoj zračnoj luci Dulles.

33-godišnji glasnogovornik Rooneyija izjavio je kako je “dezorijentiran” nakon što je uzeo propisane tablete za spavanje i pio na letu.

Rooney’s mugshot after being arrested for public intoxication 👀 pic.twitter.com/1M9xBtX0V0

— Juan Velazquez (@JuanDirection58) 7 January 2019