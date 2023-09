(FOTO) Slavljenika Modrića navijači iznenadili u Armeniji

Hrvatska reprezentacija je dan nakon visoke pobjede nad Latvijom u Rijeci doputovala u Armeniju, gdje bi je, po kvaliteti i rezultatima protivnika, trebao čekati puno jači izazov nego u dolasku do 5:0 protiv Latvijaca na Rujevici.

Vatrene na novom gostovanju vodi Luka Modrić, koji danas slavi 38. rođendan, a po dolasku u Erevan, ugodno iznenađenje priredila mu je grupa tamošnjih navijača Real Madrida.

Hrvatskog reprezentativnog kapetana dočekali su s Realovim dresovima i s rođendanskom tortom, a nakon toga, pao je i Lukin potpis na dres, kao i zajedničko fotografiranje za uspomenu.

Croatia arrived in Armenia and some Real Madrid fans surprised Luka Modrić at the airport with a cake for his birthday. 🎂 pic.twitter.com/jwkVvnZvZR

