(FOTO) SKANDAL U LIGI PRVAKA! ŽDRIJEB JE NAMJEŠTEN?! Procurio dokument na kojem se vide parovi 1/4 finala

Je li na pomolu novi težak skandal u Ligi prvaka? Društvenim mrežama kola fotografija koju je navodno objavio direktor UEFA-e na Twitteru i ju brzo obrisao, a na njoj se nalazi ždrijeb četvrtine finala Lige prvaka.

Teoretičari zavjere uvjereni su kako je riječ i stvarnom dokumentu, iako je zapravo vrlo lako napraviti ovakav lažnjak i plasirati ga u javnost. Naravno, na društvenim mrežama uvjeravaju kako je dokument legitiman i kako je ždrijeb namješten.

Papir pokazuje sljedeće parove: Liverpool i Ajax, Juventus i Porto, Man Utd i Spurs te Barcelona i Manchester City.

Je li doista riječ o namještaljci vidjet ćemo u petak kada kreće ždrijeb.

UCL director posted this on social media by accident seconds before deleting.

Spurs vs United will be interesting😁#ucl #ucldraw #coys #lfc #mufc #mcfc pic.twitter.com/7QlIlQdkVY

— hurrikane (@KaneFromTheLane) 14. ožujka 2019.