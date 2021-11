(FOTO) SKANDAL U BOSNI I HERCEGOVINI! Bosanski mediji osudili transparent s likom osuđenog hrvatskog generala

Navijači Zrinjskog zadaju velike nevolje svome klubu, pošto se zadnjih tjedana o njima piše u kontekstu osuđenog hrvatskog generala Slobodana Praljka, a sada su napravili novu nepodopštinu kada je Zrinjski gostovao u Posušju.

Iako je Zrinjski ostvario pobjedu 3:1, BiH mediji su primijetili na tribinama transparent s likom osuđenog hrvatskog generala u Haagu, Slobodana Praljka, koji si je šokantno oduzeo život u sudnici ne želeći prihvatiti presudu za ratne zločine.

Već prije znaju se dogoditi veliki neredi u Mostaru između navijača Zrinjskog i Veleža, a zadnji je izbio baš zbog murala posvećenog osuđenom generalu.

Police had to fire warning shots into the air to calm the situation.

One person was seriously injured in the head (cracked skull) pic.twitter.com/imx8IpxUHq

