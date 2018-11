(FOTO) SKANDAL U BAYERNU: Kovačev igrač razbjesnio javnost rasističkim kostimom za Noć vještica

Branič njemačkog nogometnog prvaka Bayerna Brazilac Rafinha (33) morao se ispričati zbog kostima u kojem je došao je na klupsku zabavu priređenu povodom Noći vještica.

Brazilac se odjenuo kao Arap, a u rukama je držao kutiju na kojoj je pisalo ‘oprez’, aludirajući na to da sa sobom nosi bombu.

Njegova maska izazvala je oštre kritike na društvenim mrežama nakon čega su Rafinha i Bayern izbrisali sporne slike te objavili ispriku.

#Rafinha Dressed like #Arab with something like a #Bomb #Shame on u and u @FCBayernEN 😡 #Arab_r_not_terrorist pic.twitter.com/TuUUedLZWz

“Nije mi bila namjera nikoga naljutiti svojom maskom ili povrijediti nečije osjećaje,” poručio je Rafinha, ali komentatori na društvenim mrežama su nemilosrdni, pogotovo jer je ogroman dio Bayernovih igrača, upravo arapskog porijekla, a on je arape portretirao kao teroriste.

“Ne znam tko je Rafinha, nitime zanima, ali odvratno je što ljudi i dalje koriste rasne stereotipe kao kostime za Noć vještica. Ili si govno, ili si glup ili si ignorantan”, stoji u jednoj objavi na Twiteru.

“Odvratno ponašanje, nogometne zvijezde trebale bi se educirati o drugim kulturama”, piše drugi komentator, a treći se nadovezao:

“Zašto se onda nije maskirao u nacista? Ili je to malo prerealno? Rasističko govno”.

Inače, Rafinha je stvari još pogoršao prvom isprikom jer je uz nju objabio fotografiju na kojoj nosi rasistički kostim:

@ladbible So @R13_official posted an apology about his Halloween outfit with a picture of him in it haha. He quickly deleted it but the internet never forgets #Rafinha pic.twitter.com/xgqKK3RSV2

— John Benfield (@Benfield13) 1 November 2018