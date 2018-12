(FOTO) SKANDAL NA RELACIJI HNS – BARCELONA! Hoće li Šuker tužiti Katalonce zbog ove ‘krađe’?!

Procurio je dizajn dresova Barcelone za sljedeću sezonu i gotovo je isti kao onaj rezervni, tamni, hrvatske nogometne reprezentacije. Dres je gotovo identičan onom Hrvatske osim što su kvadratići drugih boja i malo su drugačijeg oblika, a dodan je i sitan detalj ispod vrata. Međutim, dres je doista sličan onom Vatrenih.

Hrvatski dizajner Boris Ljubičić objasnio je da to baš i nije korektno sa strane Barcelone.

“Slučajno ili ne, to nije korektno. Naš bi dres i taj koncept trebao biti pod zaštitom pa nitko ne bi smio raditi tako nešto. Kvadrate je cijeli svijet vidio na Svjetskom prvenstvu, a vidio je i Modrića koji je osvojio sve što se moglo osvojiti. Naravno da to onda više nije bezazleno i da zapravo svi upiru oči u nas i žele od nas nešto uzeti, kopirati i slično”, rekao je Ljubičić, a prenosi 24 sata.

Dres je dizajnirao Nike, koji također izrađuje dresove reprezentaciji, a dizajner tvrdi kako Nike ne bi trebao raditi ovakve stvari.

“U problemima je ako radi nešto što je već radio za nekoga pa to tobože ponavlja. Iako smo mala zemlja po broju stanovnika, nogometna smo velesila i ne može to tako ići. Baš predsjednica organizira projekt brendiranja Hrvatske, pa ti su kvadrati naš osnovni brend i ne možemo dopustiti da to netko povlači kako želi. Nikako”, veli Ljubičić i savjetuje HNS-u da reagira.

“Morao bi intervenirati i upozoriti Barcelonu. Ako odbiju, treba ići na sud! Savez bi to morao međunarodno zaštititi kao svoj brend”, uvjeren je dizajner.

“Osvojili smo drugo mjesto na svijetu, bili smo poznati i kad nismo nešto osvajali, a sad odjedanput netko uzima naš dres pa kaže: “Ma što, kvadrati, pa to možemo i mi”. Kvadrati su Hrvati, nema odstupanja. Kad imate originalni dizajn, boje nisu važne”, zaključuje Ljubičić.

🇭🇷🔥🇭🇷🔥 @FCBarcelona have leaked their home kits for the 2019/20 season! Is Ivan Rakitić on the design team?

Do you like that a global club is using the #Croatian checker design themselves? #barca #vatreni #hns pic.twitter.com/rRMd6uS4Dx

— CroatianSports (@CroatianSoccer) 7. prosinca 2018.