(FOTO) SALAH DOBIO STATUU! Ružnija je od one urnebesne Ronaldove

Sve vezano uz Cristiana Ronalda vrlo brzo postane hit u svijetu, tako je bilo i onom famoznom brončanom statuom zbog koje mu se smijao cijeli svijet. Da stvar bude još bolja, ima dvije, prva tužna, a druga uopće ne liči na njega.

Ipak, to famozno remek djelo moglo bi pasti u zaborav, a sve zbog egipatskog umjetnika Mai Abdela Allaha, koji je izložio statuu Mohameda Salaha.

Momentalno je Mo postao predmet sprdnje na društvenim mrežama, iako je u debitantskoj sezoni za Liverpool zabio 32 pogotka. Nikome to više nije bilo bitno nakon što su vidjeli kipić.

Problem je što Mo uopće ne liči na sebe, već na Arta Garfunkela ili Marva iz kultnog filma Sam u kući, barem tako tvrde tviteraši.

WTAF?!! Salah statue manages to be worse than last years Ronaldo bust pic.twitter.com/F6k47JmMe1 — Mike (@M1KE_LFC) 5. studenoga 2018.

This Mo Salah statue is certainly something… 😂🙈 pic.twitter.com/DPE0k9iBlg — Mo Salah Facts (@MoSalahFacts) 4. studenoga 2018.